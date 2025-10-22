„Barcelona“ komandos gynėjas praleis mačą su „Žalgiriu“

Paskelbta, kad Dario Brizuela praleis rungtynes su Kauno „Žalgiriu“ dėl sėdmenų raumens skausmų. Traumą ispanas patyrė praėjusią savaitę mače prieš Dubajaus „Dubai“.
Tikimasi, kad šią savaitę ant parketo grįš tris savaites nerungtyniavęs Nicolasas Laprovittola.
30 metų 188 cm ūgio D.Brizuela šiame sezone Eurolygoje per 13 minučių įmeta 7,4 taško, atkovoja 1,4 kamuolio, atlieka 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir renka 4,4 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!