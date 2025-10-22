Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ komandos gynėjas praleis mačą su „Žalgiriu“

2025-10-22 14:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 14:56

Barselonos „Barcelona“ ekipos gynėjų grandį toliau retina traumos.

D.Brizuela patyrė traumą (Scanpix nuotr.)

Barselonos „Barcelona“ ekipos gynėjų grandį toliau retina traumos.

0

Paskelbta, kad Dario Brizuela praleis rungtynes su Kauno „Žalgiriu“ dėl sėdmenų raumens skausmų. Traumą ispanas patyrė praėjusią savaitę mače prieš Dubajaus „Dubai“.

Tikimasi, kad šią savaitę ant parketo grįš tris savaites nerungtyniavęs Nicolasas Laprovittola.

30 metų 188 cm ūgio D.Brizuela šiame sezone Eurolygoje per 13 minučių įmeta 7,4 taško, atkovoja 1,4 kamuolio, atlieka 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir renka 4,4 naudingumo balo.

