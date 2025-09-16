Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LSDP lyderis ir paskirtoji premjerė su „aušriečių“ frakcija tarsis dėl dviejų ministrų kandidatūrų

2025-09-16 06:01 / šaltinis: BNS
2025-09-16 06:01

Po „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie nutrūkusią galioti koalicijos sutartį socdemų atstovai antradienį lankysis „Nemuno aušros“ frakcijos posėdyje, kuriame aptars galimus situacijos sprendimo būdus.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)

Po „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie nutrūkusią galioti koalicijos sutartį socdemų atstovai antradienį lankysis „Nemuno aušros“ frakcijos posėdyje, kuriame aptars galimus situacijos sprendimo būdus.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė su koalicijos partneriais diskutuos prezidentui Gitanui Nausėdai pirmadienį atmetus aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak R. Žemaitaičio, toks šalies vadovo žingsnis reiškė valdančiosios koalicijos sutarties nutrūkimą.

Socialdemokratai situaciją mato kitaip ir apie susitarimo nebegaliojimą nekalba. Po susitikimo išvakarėse pirmadienį vykusios LSDP valdybos M. Sinkevičius teigė, jog šiuo metu tikslingiausia – teikti naujus kandidatus bei pabrėžė iš kolegų girdėjęs atsakymą, kad šie tą darys.

„I. Ruginienė ir aš keliausiu į „Nemuno aušros“ frakciją pasikalbėti gyvai, kaip įmanoma būtų išeiti iš šitos situacijos. (Kandidatus į ministrus – BNS) prašysim teikti kaip įmanoma greičiau. Norėtume, kad jie būtų pateikti, jeigu įmanoma, per rytdieną, nes mus spaudžia ir terminai. (...) jeigu rytoj – ne, tai jau vėliausiai trečiadienį“, – teigė LSDP lyderis.

M. Sinkevičius tikino, jog po susitikimo su „aušriečių“ frakcija, kartu turėtų pasikalbėti visų trijų valdančiųjų partijų lyderiai.

Kaip rašė BNS, šalies vadovas kandidato į aplinkos ministrus Povilo Poderskio ir kandidato į energetikos ministrus Mindaugo Jablonksio nepaskyrė, kaip jis teigė, nesulaukęs garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.

Prezidentas I. Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus. Pasak paskirtosios ministrės pirmininkės, šie turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.

Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.

Pensininkas
Pensininkas
2025-09-16 07:16
Tie kandidatai ,kurie atsisako apvogti tauta,komunistui netinka.Ignitis tai valdzios vagiu pasipelnimo saltinis.Labai nori komunistelis Ignicio pinigeliu.
