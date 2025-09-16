Skvernelis apie Vyriausybės formavimą: visiškas chaosas, persmelktas tragikomedijos elementais

„Chaosu nepavadinsi. Visiškas chaosas, persmelktas tam tikros tragikomedijos elementais. Taip negalima diskredituoti Vyriausybės, premjero institucijos, tokiu būdu formuojant Vyriausybę. Tikrai tai yra apgailėtina, istorijoje nebuvo taip“, – antradienį Seime žurnalistams sakė S. Skvernelis, vertindamas paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės Ministrų kabineto formavimo procesus.
Buvęs Seimo pirmininkas negaili kritikos vykstantiems procesams valdančiojoje koalicijoje, tačiau tvirtina, kad „aušriečių“ teiktas kandidatūras į aplinkos ir energetikos ministrus atmetęs prezidentas Gitanas Nausėda turi tokią teisę. S. Skvernelis pažymi – šalies vadovas nėra notaras, jis taip pat prisiima atsakomybę už Vyriausybę.
„Jis nėra notaras. Jis, priimdamas sprendimą dėl ministro skyrimo, prisiima lygiai tokią pačią atsakomybę, kaip ministras pirmininkas, teikdamas tą kandidatūrą. Tai kodėl jis turėtų skirti bet ką?“ – kėlė klausimą politikas, ironiškai pridurdamas, kad „prezidentas nekaltas – aplinka kalta“.
Vis tik, S. Skvenrelis svarsto, ar patvirtinimo galėtų sulaukti ir partiniai „Nemuno aušros“ kandidatai į ministrus – nors G. Nausėda kartoja, kad tebelaukia nepartinių pretendentų.
„Aš suprantu, kad šitos konkrečios (Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio– ELTA) kandidatūros, kurios buvo atmestos – tikrai buvo rimti argumentai juos atmesti. Bet kita vertus, jeigu prezidentas antrą kartą laimina koaliciją su „Nemuno aušra“, tai įvertinus tai, ką pasakė socdemų žvaigždės – ponia Šakalienė, premjerė ir partijos pirmininkas – kad tas rizikos laipsnis sumažėjo per 8 mėnesius, tai, matyt, Žemaitaičiui kyla natūralus klausimas, kodėl partiniai ministrai negali būti ministrais“, – samprotavo parlamentaras.
„Gal pateiks partinius – ir pažiursime, kokia bus reakcija“, – tęsė jis.
Tuo metu klausiamas, ar nesulaukė socialdemokratų kreipimosi ar skambučių dėl potencialaus bendro darbo, ekspremjeras tikino jokio kontakto neturėjęs. Tačiau, pabrėžė jis, „Vardan Lietuvos“ galėtų diskutuoti dėl tam tikros paramos naujajai Vyriausybei.
„Mes esame atviri viskam. Mūsų partijos būstinė yra žinoma kur, (...) priimsime bet ką, kas norės pasikalbėti“, – aiškino politikas, pridurdamas, kad galima kalbėti apie įvairias paramos valdantiesiems formas.
„Kol kas tokios paramos nereikia. Matau, kad yra tvirta koalicija su tvirtais partneriais“, – apibendrino demokratų pirmininkas.
V. Čmilytė-Nielsen: tai, kad socialdemokratai save įsivartė į kampą – galime tik apgailestauti
Savo ruožtu kitos opozicinės partijos, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen kartoja, kad svarbiausiais strateginiais saugumo klausimais jos vedama partija paremtų ir mažumos Vyriausybę. Anot politikės, dabar valdančiųjų gretose vykstantys ginčai nėra naudingi valstybei.
„Jau vakar paraginome atsižvelgti į tai, kad dėl ypatingai svarbių klausimų (...) būtume pasirengę kalbėti apie palaikymą. Nes atrodo, kad šitas kelias, kuriuo einama – šantažo, įtampos kelias – valstybei tikrai nėra naudingas. Panašu, kad išeities iš jo nėra. Net jeigu bus rasti kažkokie trumpalaikiai sprendimai, tai tikėtina, kad ta istorija taip ir tęsis – skausmingai, matyt, ir socialdemokratams, ir visai valstybei“, – žurnalistams Seime sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Jos manymu, vis dažniau pasigirstantys svarstymai apie mažumos Vyriausybę nebūtų pats blogiausias scenarijus.
„Manau, mažumos Vyriausybė iš tų visų blogų variantų tikriausiai yra mažiausia blogybė. Galbūt šiandien (koalicijos partneriai – ELTA) dar mėgins rasti kažkokį būdą suklijuoti tą dūžtantį indą. Bet, vėlgi, mes, kaip racionali opozicija, būtume pasirengę palaikyti ten, kur valstybei yra labai svarbu. O žinoma, tai, kad socdemai save įsivartė į tokį kampą – galime tik apgailestauti“, – kartojo ji, primindama, kad opozicinės jėgos ragino socialdemokratus rimtai įsivertinti darbo su „Nemuno aušra“ rizikas“.
„Matyt, problema yra ta, kad socialdemokratai antrą kartą labai neapdairiai ir neprotingai pasirinko tokį partnerį ir dargi atidavė save į jo malonę. Ir dabar, aišku, to vaisiai matosi kasdien. Kiekvieną dieną užuot stiprinę valstybę, užuot būdami labiau atsparūs išorės grėsmėms, visas politinis lygmuo, politinė viršūnėlė yra įklimpusi į tarpusavio santykių aiškinimąsi. Mums atrodo, kad tai yra ir neracionalu, ir neišmintinga, ir nevalstybiška“, – kritikos negailėdama tęsė liberalė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!