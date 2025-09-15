Skvernelis: valstybinis reketas bus nuolatinis šios koalicijos palydovas

„Taip buvo užprogramuota. Norint turėti kiekybiškai didelę koaliciją, matome, kad pirmu atveju kiekybiškai didelė koalicija nepadėjo ir dabar nepadeda. Toks šokdinimas, valstybinis reketas – jis bus nuolatinis šios koalicijos palydovas“, – žurnalistams Seime teigė S. Skvernelis.
„Nemanau, kad reikės tokį veiksmą daryti. Man tik įdomu, kokiais motyvais vartysis (...). Pateiks tai, ką ir reikia pateikti. Arba socdemai, kaip ir pirmu atveju, pasiūlys savus ir prezidentas, jei tiks – paskirs“, – vertindamas R. Žemaitaičio pareiškimus apie galimą pasitraukimą iš koalicijos, akcentavo jis.
