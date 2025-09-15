Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis: valstybinis reketas bus nuolatinis šios koalicijos palydovas

2025-09-15 11:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 11:25

Buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis valstybiniu reketu vadina „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie neva nutrūkusią koalicijos sutartį. Visgi, pasak anksčiau valdančiojoje daugumoje buvusių Demokratų „Vardan Lietuvos“ vadovo, R. Žemaitaitis iš koalicijos nesitrauks. 

Saulius Skvernelis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Buvęs Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis valstybiniu reketu vadina „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie neva nutrūkusią koalicijos sutartį. Visgi, pasak anksčiau valdančiojoje daugumoje buvusių Demokratų „Vardan Lietuvos“ vadovo, R. Žemaitaitis iš koalicijos nesitrauks. 

„Taip buvo užprogramuota. Norint turėti kiekybiškai didelę koaliciją, matome, kad pirmu atveju kiekybiškai didelė koalicija nepadėjo ir dabar nepadeda. Toks šokdinimas, valstybinis reketas – jis bus nuolatinis šios koalicijos palydovas“, – žurnalistams Seime teigė S. Skvernelis. 

„Nemanau, kad reikės tokį veiksmą daryti. Man tik įdomu, kokiais motyvais vartysis (...). Pateiks tai, ką ir reikia pateikti. Arba socdemai, kaip ir pirmu atveju, pasiūlys savus ir prezidentas, jei tiks – paskirs“, – vertindamas R. Žemaitaičio pareiškimus apie galimą pasitraukimą iš koalicijos, akcentavo jis. 

