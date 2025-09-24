Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Garsiame Klaipėdos restorane – salmoneliozės protrūkis: sustabdo veiklą

2025-09-24 15:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 15:36

Rugsėjo 17 dieną Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamentas pranešė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Klaipėdos apygardos priežiūros skyriui apie dviem asmenims nustatytą salmoneliozę pavalgius pietus Klaipėdos restorane „Paslėpti receptai“. Nedelsiant pradėtas tyrimas, rašoma pranešime spaudai.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) BNS Foto

0

Gavę šią informaciją VMVT inspektoriai nedelsdami atliko patikrinimą: įvertinta patalpų ir įrangos būklė, personalo higiena, produktų laikymo sąlygos, atsekamumas, tinkamumo vartoti terminai ir technologinės kortelės. Patikrinimo metu nustatyta kryžminės taršos rizika – paruošti desertai, jų gamybos inventorius bei daržovių pjaustymo įranga buvo laikoma žalios mėsos apdorojimo zonoje. Tai galėjo turėti įtakos dėl to, kad žmonės susirgo. Be to, užfiksuota, kad įrangos išdėstymas neatitinka pagal nurodytą plane, taip pat – inventoriaus priežiūros bei savikontrolės trūkumai.

Siekiant nustatyti galimą užkrato šaltinį, buvo paimti geriamojo vandens, paruošto maisto (desertas „Pistacijų tiramisu“, plautų daržovių salotos) mėginiai ir taip pat  aplinkos mėginiai nuo paviršių – nuo virtuvės inventoriaus, stalo indų ir darbuotojų rūbų.

Pagal rugsėjo 22 d. aplinkos plovinių tyrimų protokolus, salmonelių neaptikta, tačiau salmonelė rasta deserte „Pistacijų tiramisu“.

Priimtas sprendimas sustabdyti įmonės veiklą. Tyrimas tęsiamas.

VMVT primena, kad kryžminės taršos prevencija – vienas svarbiausių saugaus maisto ruošimo principų, todėl tinkamas patalpų suskirstymas, įrangos priežiūra ir griežta higiena yra būtini siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą.

