Donaldas Trumpas apkaltino kraštutinius kairiuosius kurstant smurtą prieš imigracijos pareigūnus

Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) darbuotojai „susiduria su beprecedenčiu grasinimų, smurto ir išpuolių iš Pamišusių Radikalių Leftistų pusės padidėjimu“, rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
„Šis smurtas yra Radikalių Kairiųjų Demokratų nuolatinio Teisėsaugos institucijų demonizavimo, raginimų panaikinti ICE ir ICE pareigūnų lyginimo su „naciais“ rezultatas“, – rašė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!