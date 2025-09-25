Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas apkaltino kraštutinius kairiuosius kurstant smurtą prieš imigracijos pareigūnus

2025-09-25 08:19 / šaltinis: BNS
2025-09-25 08:19

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį apkaltino kraštutinius kairiuosius demokratus kurstant smurtą prieš imigracijos pareigūnus po to, kai per šaudymą imigracijos įstaigoje Teksase žuvo vienas sulaikytasis, o dar du žmonės buvo sužeisti.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį apkaltino kraštutinius kairiuosius demokratus kurstant smurtą prieš imigracijos pareigūnus po to, kai per šaudymą imigracijos įstaigoje Teksase žuvo vienas sulaikytasis, o dar du žmonės buvo sužeisti.

0

Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) darbuotojai „susiduria su beprecedenčiu grasinimų, smurto ir išpuolių iš Pamišusių Radikalių Leftistų pusės padidėjimu“, rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.

„Šis smurtas yra Radikalių Kairiųjų Demokratų nuolatinio Teisėsaugos institucijų demonizavimo, raginimų panaikinti ICE ir ICE pareigūnų lyginimo su „naciais“ rezultatas“, – rašė jis.

