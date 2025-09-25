Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po konflikto su Trumpu Kimmelio reitingai – didžiausi per dešimtį metų

2025-09-25 09:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 09:45

Vėlyvo vakaro laidų vedėjo Jimmy Kimmelio, į JAV televizijos ekranus grįžusio praėjus savaitei po to, kai dėl Donaldo Trumpo vyriausybės spaudimo buvo priverstas pasitraukti iš eterio, laukė didžiausia auditorija per dešimtį metų, trečiadienį pranešė „Disney“.

Jimmy Kimmelis (nuotr. YouTube)

Vėlyvo vakaro laidų vedėjo Jimmy Kimmelio, į JAV televizijos ekranus grįžusio praėjus savaitei po to, kai dėl Donaldo Trumpo vyriausybės spaudimo buvo priverstas pasitraukti iš eterio, laukė didžiausia auditorija per dešimtį metų, trečiadienį pranešė „Disney“.

0

Pramogų milžinei priklausantis tinklas ABC komiką ant atsarginių suolelio pasodino po to, kai pareigūnai neva dėl J. Kimmelio komentarų, išsakytų po dešiniųjų aktyvisto Charlie‘o Kirko nužudymo, pagrasino atimti iš jo transliavimo licencijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau, visuomenei ėmus reikšti savo pasipiktinimą, o paprastai ištikimiems D. Trumpo bendražygiams – skųstis, kad taip vyriausybė bando užgniaužti žodžio laisvę, sprendimas nutraukti laidos transliacijas buvo atšauktas ir antradienį J. Kimmelis grįžo į eterį su kandžiu monologu, kuriame užsipuolė cenzūrą.

„Vyriausybei grasinti nutildyti prezidentui nepatinkantį komiką yra antiamerikietiška“, – žiūrovams sakė J. Kimmelis.

„Jungtinių Valstijų prezidentas aiškiai pasakė, kad nori, jog aš ir šimtai kitų čia dirbančių žmonių būtume atleisti iš darbo. Mūsų lyderis džiaugiasi, kad amerikiečiai praranda savo pragyvenimo šaltinį, nes jis pats nesupranta humoro.“

Pirminiais duomenimis, laidą įsijungė daugiau nei šeši milijonai žmonių, nors dėl vietines televizijos stotis valdančių bendrovių boikoto, kompanijos „Disney“ teigimu, beveik ketvirtadaliui Amerikos namų ūkių ši laida visa dar yra neprieinama.

Palyginimui, „Jimmy Kimmel Live“ per visą savo 2024-2025 m. sezoną sulaukdavo vidutiniškai 1,42 mln. žiūrovų, o tai reiškia, kad antradienį ją žiūrėjo daugiau nei triskart didesnė auditorija.

„Disney“ pridūrė, kad tai buvo geriausias laidos rezultatas per pastaruosius 10 metų. Anot kompanijos, dar 26 mln. žmonių antradienio monologą žiūrėjo socialiniuose tinkluose.

D. Trumpas, kuris dažnai skundžiasi dėl neigiamų žiniasklaidos reportažų apie jį ir nuolat užsipuola J. Kimmelį bei kitus vėlyvo vakaro komikus, džiūgavo, kai J. Kimmelis buvo pašalintas iš eterio, sakydamas, kad tai yra „puiki žinia Amerikai“.

Prieš sugrįžtant laidai D. Trumpas žurnalistams aiškino, kad J. Kimmelis „neturi jokio talento... jokių reitingų“.

„Na, – antradienio vakaro laidoje šmaikštavo J. Kimmelis. – Šįvakar aš visa tai turiu.“

„Jis stengėsi padaryti viską, kad būčiau atšauktas. Vietoje to jis privertė milijonus žmonių žiūrėti mano laidą. Taigi, rezultatas buvo visiškai priešingas“, – aidint žiūrovų ovacijoms pridūrė jis.

