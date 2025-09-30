JAV nauja gynybos strategija kelia nerimą: ar Europa paliekama likimo valiai?

Kaip rašo „The Washington Post“, Hegsethas planuoja pasakyti kalbą apie karinius standartus ir „kario dvasią“ generolų ir admirolų susitikime JAV jūrų pėstininkų bazėje Kvantike. Tačiau dalis vadų nuogąstauja, kad šie pokyčiai gali reikšti masines pertvarkas arba net atleidimus kariuomenėje.
Diskusija dėl Nacionalinės gynybos strategijos – pagrindinio dokumento, nustatančio, kaip Pentagonas skirsto išteklius ir dislokuoja JAV pajėgas pasaulyje – tapo rimtu iššūkiu aukščiausiai karinei vadovybei, priverstai laviruoti tarp neįprasto prezidento administracijos požiūrio į kariuomenę.
Įtampa Pentagone
Su dokumento rengimu susipažinę šaltiniai anonimiškai pranešė apie didėjantį nepasitenkinimą.Planas laikomas trumparegišku ir mažai naudingu, ypač turint omenyje prezidento asmeninį ir prieštaringą požiūrį į užsienio politiką.
„Hegsethas pavedė rengti Nacionalinę gynybos strategiją, kuri aiškiai remtų prezidento Donaldo Trumpo „Amerika pirmiausia“ ir „Taika per jėgą“ politiką. Darbas dar tebevyksta“, – sakė Pentagono atstovas spaudai Seanas Parnellas.
Žiniasklaida pažymi, kad šią strategiją rengia Trumpo politiniai paskirti pareigūnai Gynybos departamente. Tarp jų – ir tokie, kurie anksčiau kritikavo ilgalaikius JAV įsipareigojimus Europoje bei Artimuosiuose Rytuose.
Kritika Hegsetho planams
Strategijos projektas buvo išplatintas įvairioms karinę vadovybę sudarančioms grandims – nuo kovinių vadaviečių iki Jungtinio štabo. Kai kurie vadovai suabejojo, ar dokumento prioritetai dera su kariuomenės misija, kuri tradiciškai apima reagavimą į krizes visame pasaulyje.
„Nesutarimų dokumento rengimo metu visada pasitaiko, tačiau šįkart susirūpinusių pareigūnų skaičius ir kritikos mastas yra beprecedentis“, – rašo žurnalistai.
Pasak šaltinių, generolas Danas Kane’as tiesiai išsakė susirūpinimą Pentagono vadovybei.
„Jis davė Hegseth’ui labai aiškų grįžtamąjį ryšį. Nesu tikras, ar Hegsethas supranta Nacionalinės gynybos strategijos reikšmę, todėl Kane’as taip atkakliai spaudė“, – sakė vienas jų. Diskusijoje dalyvavo ir Pentagono politikos patarėjas Elbridge’as Colby.
Kitas šaltinis pridūrė, kad Kane’as siekia išlaikyti strategijos dėmesį Kinijos atgrasymui ir galimo konflikto laimėjimui. Tačiau Hegsethas ir jo komanda signalizuoja apie planus mažinti pajėgas Europoje bei konsoliduoti vadavietes. Tai kelia rimtą sąjungininkų nerimą, ypač turint omenyje Rusijos agresiją Ukrainoje ir nuolatinius NATO oro erdvės pažeidimus.
Keičiasi JAV strategija
Ilgą laiką Pentagono strategija rėmėsi idėja, kad geriausia JAV gynyba – tai stiprios sąjungos užsienyje.
Tačiau kritikai administracijos viduje mano, kad tokia politika įtraukė Ameriką į brangiai kainavusius karus, užuot stiprinusi pačių JAV interesus. Trumpo požiūris – spausti sąjungininkus daugiau investuoti į savo gynybą, o tai kartais kelia įtampą net pačioje Respublikonų partijoje, kuri tuo pat metu reikalauja didesnio JAV karinio biudžeto.
Dalis kritikos kyla ir dėl to, kad naujoji strategija akcentuoja tik grėsmes JAV teritorijai, nors Kinija sparčiai stiprina savo karinę galią ir mažina Amerikos pranašumą Ramiajame vandenyne.
Dokumente išliko dalys apie Kiniją, bet daugiausia – apie Taivaną. Colby perspėjo, kad JAV nėra pasiruošusi Kinijos invazijos rizikai, todėl ragina daugiau resursų nukreipti į šią sritį.
Be to, dokumento tonas pasirodė labiau politizuotas nei ankstesnių strategijų – jame netgi tvirtinama, kad Bideno administracija susilpnino JAV kariuomenę.
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Hegsethas neplanuoja skelbti naujų saugumo direktyvų, o tik ketina pristatyti savo viziją Gynybos departamento veiklai.
Be to, tikimasi, kad susitikime pasirodys ir pats prezidentas Trumpas. Analitikų teigimu, jo dalyvavimas gali nustelbti Hegsetho planus ir sukelti papildomų saugumo iššūkių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!