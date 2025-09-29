„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai

Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, apie tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras, gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas-Kamyšas savo kalboje Varšuvos saugumo forume.
„Neseniai įvykę Lenkijos, Rumunijos ir Estijos oro erdvės pažeidimai yra akivaizdus įrodymas, kad Rusija bando mūsų Ajansą. Kremliaus agresyvi politika kelia realią ir tiesioginę grėsmę Europos saugumui. Ir mes žinome, kad Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“, – pabrėžė jis.
Pasak V. Kosiniako-Kamyšo, per pastarąjį Rusijos dronų išpuolį Lenkija įrodė savo pasiryžimą ginti suverenitetą „visomis būtinomis priemonėmis“. Jo teigimu, Lenkijos atsakas į grėsmę, kartu su konsultacijomis pagal Vašingtono sutarties 4 straipsnį, parodė NATO ryžtą.
Kalba, kurią supranta Maskvoje ir Minske
Lenkijos gynybos ministras taip pat pabrėžė, kad, nepaisant nesenų Rusijos provokacijų, Vakarų šalys išlieka vieningos teikdamos karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai, taip pat siekdamos sustiprinti jos pozicijas galimose taikos derybose.
Jis pranešė, kad 2026 m. Lenkijos gynybos biudžetas sieks rekordinius 200 mlrd. zlotų, arba 4,8 proc. BVP. Lenkijos ginkluotosios pajėgos jau viršijo 200 tūkst. karių ir tapo trečia pagal dydį NATO armija.
Lenkija taip pat rengia didelio masto pratybas „Iron Defender 25“, kurių tikslas – pademonstruoti vienybę ir atgrasyti nuo agresijos.
Prie sienos su Baltarusija ir Rusija dislokuotos galingos pajėgos, skirtos kovoti su neteisėta migracija. Tuo pat metu įgyvendinama programa „East Shield“, papildanti Baltijos gynybos liniją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
„Jėga, ryžtas ir pasirengimas – tai vienintelė kalba, kurią supranta Maskvoje ir Minske“, – pabrėžė V. Kosiniakas-Kamyšas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!