Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai

2025-09-29 19:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 19:09

Rusija išbando NATO ribas ir kelia vis didesnę grėsmę Europai – perspėja Lenkijos gynybos ministras. Vladislavas Kosiniakas-Kamyšas teigia, kad pastaruoju metu padaugėję Lenkijos, Rumunijos ir Estijos oro erdvės pažeidimų rodo Kremliaus siekį provokuoti Aljansą. Pasak jo, Rusijos agresyvi politika kelia realų pavojų viso žemyno saugumui, o Maskva savo tikslų tikrai neapsiriboja Ukraina.

„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (nuotr. Martin Schoeller)
39

Rusija išbando NATO ribas ir kelia vis didesnę grėsmę Europai – perspėja Lenkijos gynybos ministras. Vladislavas Kosiniakas-Kamyšas teigia, kad pastaruoju metu padaugėję Lenkijos, Rumunijos ir Estijos oro erdvės pažeidimų rodo Kremliaus siekį provokuoti Aljansą. Pasak jo, Rusijos agresyvi politika kelia realų pavojų viso žemyno saugumui, o Maskva savo tikslų tikrai neapsiriboja Ukraina.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, apie tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras, gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas-Kamyšas savo kalboje Varšuvos saugumo forume.

REKLAMA
REKLAMA

„Neseniai įvykę Lenkijos, Rumunijos ir Estijos oro erdvės pažeidimai yra akivaizdus įrodymas, kad Rusija bando mūsų Ajansą. Kremliaus agresyvi politika kelia realią ir tiesioginę grėsmę Europos saugumui. Ir mes žinome, kad Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“, – pabrėžė jis.

REKLAMA

Pasak V. Kosiniako-Kamyšo, per pastarąjį Rusijos dronų išpuolį Lenkija įrodė savo pasiryžimą ginti suverenitetą „visomis būtinomis priemonėmis“. Jo teigimu, Lenkijos atsakas į grėsmę, kartu su konsultacijomis pagal Vašingtono sutarties 4 straipsnį, parodė NATO ryžtą.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Kalba, kurią supranta Maskvoje ir Minske

Lenkijos gynybos ministras taip pat pabrėžė, kad, nepaisant nesenų Rusijos provokacijų, Vakarų šalys išlieka vieningos teikdamos karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai, taip pat siekdamos sustiprinti jos pozicijas galimose taikos derybose.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pranešė, kad 2026 m. Lenkijos gynybos biudžetas sieks rekordinius 200 mlrd. zlotų, arba 4,8 proc. BVP. Lenkijos ginkluotosios pajėgos jau viršijo 200 tūkst. karių ir tapo trečia pagal dydį NATO armija.

Lenkija taip pat rengia didelio masto pratybas „Iron Defender 25“, kurių tikslas – pademonstruoti vienybę ir atgrasyti nuo agresijos.

Prie sienos su Baltarusija ir Rusija dislokuotos galingos pajėgos, skirtos kovoti su neteisėta migracija. Tuo pat metu įgyvendinama programa „East Shield“, papildanti Baltijos gynybos liniją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

„Jėga, ryžtas ir pasirengimas – tai vienintelė kalba, kurią supranta Maskvoje ir Minske“, – pabrėžė V. Kosiniakas-Kamyšas.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą (nuotr. SCANPIX)
Tuskas ragina Vakarus pabusti: „Karas Ukrainoje – mūsų visų karas“ (17)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
„Tai karinė veikla prieš Europą“: Zelenskis ragina uždrausti Rusijai įplaukti į Baltijos jūrą (26)
Iš Rusijos propagandistų – išskirtinis dėmesys dronui Lietuvoje (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis apie karo Ukrainoje pabaigą: Putinas jį užbaigs tik vienu atveju (12)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Oksfordo profesorius prakalbo apie susitikimą su Putinu ir koks jis yra iš tiesų: „Pribloškė“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų