Orbanas: „Nesvarbu, ar vengrų dronai perskrido sieną – Ukraina nėra suvereni“

Pasak V. Orbano, Vengrija neketina pulti Ukrainos, o jos prezidentas V. Zelenskis turėtų labiau rūpintis padėtimi šalies rytuose.
„Dabar nesvarbu, ar du, trys ar keturi vengrų dronai perskrido sieną. Tarkime, kad jie perskrido kelis metrus – ir kas iš to? Ukraina nėra nepriklausoma, suvereni valstybė. Mes ją išlaikome, todėl ji neturėtų elgtis taip, tarsi būtų suvereni“, – sakė Vengrijos premjeras.
Orbanas jaučia Zelenskio „priekabiavimą“
V. Orbanas, kuris anksčiau buvo kaltintas šnipinėjimu, teigė, kad jaučia V. Zelenskio „priekabiavimą“.
Pasak jo, „jei Vakarai nuspręstų rytoj nesuteikti nė vieno forinto, Ukraina bankrutuotų“.
Vengrijos premjeras taip pat retoriškai klausė, kam Rusija galėtų šnipinėti naudodama vengrų dronus Užkarpatėje, jei fronto linija eina rytinėje Ukrainos dalyje.
