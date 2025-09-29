Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
23
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Orbanas: „Nesvarbu, ar vengrų dronai perskrido sieną – Ukraina nėra suvereni“

2025-09-29 16:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 16:41

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas sukėlė pasipiktinimo bangą po to, kai pareiškė, jog „nesvarbu“, ar vengrų dronai pažeidė Ukrainos oro erdvę, nes ši šalis esą „nėra nepriklausoma ir suvereni“. Tokią poziciją jis išsakė podkaste, dar kartą užsipuolęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir teigdamas, kad Ukraina išsilaiko tik Vakarų pinigais, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas sukėlė pasipiktinimo bangą po to, kai pareiškė, jog „nesvarbu“, ar vengrų dronai pažeidė Ukrainos oro erdvę, nes ši šalis esą „nėra nepriklausoma ir suvereni“. Tokią poziciją jis išsakė podkaste, dar kartą užsipuolęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir teigdamas, kad Ukraina išsilaiko tik Vakarų pinigais, rašo „Evropeiskaja pravda“.

REKLAMA
23

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak V. Orbano, Vengrija neketina pulti Ukrainos, o jos prezidentas V. Zelenskis turėtų labiau rūpintis padėtimi šalies rytuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabar nesvarbu, ar du, trys ar keturi vengrų dronai perskrido sieną. Tarkime, kad jie perskrido kelis metrus – ir kas iš to? Ukraina nėra nepriklausoma, suvereni valstybė. Mes ją išlaikome, todėl ji neturėtų elgtis taip, tarsi būtų suvereni“, – sakė Vengrijos premjeras.

REKLAMA

Orbanas jaučia Zelenskio „priekabiavimą“

V. Orbanas, kuris anksčiau buvo kaltintas šnipinėjimu, teigė, kad jaučia V. Zelenskio „priekabiavimą“.

Pasak jo, „jei Vakarai nuspręstų rytoj nesuteikti nė vieno forinto, Ukraina bankrutuotų“.

Vengrijos premjeras taip pat retoriškai klausė, kam Rusija galėtų šnipinėti naudodama vengrų dronus Užkarpatėje, jei fronto linija eina rytinėje Ukrainos dalyje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
„Tai karinė veikla prieš Europą“: Zelenskis ragina uždrausti Rusijai įplaukti į Baltijos jūrą (20)
Iš Rusijos propagandistų – išskirtinis dėmesys dronui Lietuvoje (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis apie karo Ukrainoje pabaigą: Putinas jį užbaigs tik vienu atveju (12)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Oksfordo profesorius prakalbo apie susitikimą su Putinu ir koks jis yra iš tiesų: „Pribloškė“
D. Trumpas JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje (nuotr. SCANPIX)
Kelloggas: Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
jei
jei
2025-09-29 16:47
jei Orbanas is tikruju taip pasake (labai daznai ji cituoja svelniai tariant ne visai tiksliai:), tai cia yra ko gero jo didziausia klaida per pastaruosius keleta metu. atsiims ne tik is europieciu, bet ir is amerikieciu. bet siuo atveju nusipelno
Atsakyti
Nutarkuos tau ukrainiečiai subinę
Nutarkuos tau ukrainiečiai subinę
2025-09-29 16:56
Tik laiko klausimas. Nes esi šiukšlė Europos žemėlapyje
Atsakyti
Romas
Romas
2025-09-29 16:57
Vengrija yra Transilvanija. ty. Rumunija. Ir ne Hungary, o hungry, nes tik rusiški b.b ją šeria ir tai yra jų pagrindinis maistas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų