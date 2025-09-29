Tuskas ragina Vakarus pabusti: „Karas Ukrainoje – mūsų visų karas“

Be to, pasak D. Tusko, svarbiausia idėjinių lyderių užduotis yra „pasirūpinti, kad visa Vakarų bendruomenė, visa transatlantinė bendruomenė giliai mintyse ir širdyse skausmingai įsisąmonintų, kad šiuo metu vyksta karas“.
„Turime suprasti, kad tai mūsų karas, nes karas Ukrainoje yra tik dalis šio siaubingo projekto, kuris kartkartėmis pasirodo pasaulyje, – kalbėjo jis. – Ir šio politinio projekto tikslas visada tas pats. Kaip pavergti tautas, kaip atimti iš individų laisvę, ką daryti, kad triumfuotų autoritarizmas, despotizmas, žiaurumas ir žmogaus teisių nebuvimas.“
Ministro pirmininko teigimu, žmonėms nederėtų įsivaizduoti taikos kaip savaime suprantamo dalyko.
Vakarai negali sau leisti pralaimėti karo Ukrainoje
„Taika šiam pasaulio kraštui nėra ypatingai būdinga, – tęsė jis. – Priešingai. Štai kodėl taip svarbu susimąstyti apie saugumą, karą, taiką, Vakarų bendruomenę.“
Jis taip pat perspėjo, kad Vakarų bendruomenė negali sau leisti pralaimėti karo Ukrainoje.
„Jei pralaimėsime šį karą, jo pasekmes pajus ne tik mūsų, bet ir būsimos kartos. Lenkijoje, visoje Europoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, visame pasaulyje“, – pažymėjo jis.
Pirmadienį ir antradienį vykstančiame Varšuvos saugumo forume dalyvauja politikai, kariuomenės pareigūnai ir saugumo ekspertai iš maždaug 80 šalių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!