Zelenskis apie Lukašenką: „Gyvena savo pasaulyje, į kurį kartais užsuka Putinas“

Varšuvos saugumo forume rugsėjo 29 d. renginio vedėja kreipėsi į Ukrainos prezidentą, prašydama pakomentuoti Baltarusijos vadovo žodžius.
„Ar galėtumėte tai paaiškinti?“ – paklausė ji.
„Jis gyvena savo pasaulyje“
„Man dabar sunku reaguoti į Lukašenkos pareiškimus. Tiesą sakant, jis gyvena savo pasaulyje. Pats jį susikūrė, izoliuodamasis, ir jau tris dešimtmečius tame pasaulyje gyvena. Tai tarsi namas, kurio dydis prilygsta šaliai“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pridūrė, jog norėtų priminti A. Lukašenkai apie Baltarusijos suverenitetą.
„Norėčiau, kad jis prisimintų, jog jo šalis yra nepriklausoma. Jis gyvena savo pasaulyje, bet kartais Putinas atvyksta į tą pasaulį. Ir tada jie ten, du gana vyresnio amžiaus vyrai, kažką aptarinėja. Todėl man sunku komentuoti, apie ką jie kalba“, – baigė V. Zelenskis, salėje pasigirdus juokui ir plojimams.
