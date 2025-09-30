Lenkija toliau finansuos „Starlink“ terminalus Ukrainoje
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pasirašė įstatymą, kuriuo pratęsiamas „Starlink“ terminalų prenumeratos finansavimas Ukrainoje.
Apie tai per „Telegram“ pranešė Ukrainos pirmasis vicepremjeras ir skaitmeninės transformacijos ministras Mychailas Fedorovas.
M. Fedorovas teigė, kad karo metu ši palydovinio ryšio technologija yra labai svarbi siekiant užtikrinti internetą ligoninėse, mokyklose, svarbiausios infrastruktūros objektuose ir pafrontės regionuose.
„Šiuo metu Ukrainoje veikia daugiau kaip 50 tūkst. „Starlink“ terminalų. Daugiau kaip 29 tūkst. jų suteikia mūsų partneriai Lenkijoje“, – rašė M. Fedorovas.
Jis padėkojo Lenkijos skaitmeninių reikalų ministrui Krzysztofui Gawkowskiui ir Lenkijos vyriausybei už solidarumą su Ukraina ir tvirtą paramą jai.
Zelenskis: Ukraina susigrąžino daugiau kaip 170 kv. km teritorijos
Ukraina per pastarojo meto kontrpuolimus atkovojo daugiau kaip 170 kv. kilometrų teritorijos netoli rytinio Dobropilios miesto, pirmadienį vakare pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Iki šios dienos mūsų pajėgos išlaisvino daugiau kaip 174 kv. kilometrus nuo operacijos pradžios, o daugiau kaip 194 kv. kilometrai išvalyti nuo Rusijos diversinių grupių“, – sakė V. Zelenskis savo naktiniame vaizdo kreipimesi.
Jis teigė, kad Rusijos pajėgos per šią operaciją neteko beveik 3 200 karių.
Prezidentas pripažino, kad Ukrainos pajėgos veikia sudėtingomis sąlygomis keliuose fronto ruožuose, be kita ko, netoli Kupjansko Charkivo pasienio regione ir rajonuose tarp Donecko ir Dniepropetrovsko.
Rugpjūčio pradžioje Rusijos pajėgos netikėtai pralaužė fronto liniją į rytus nuo Dobropilios ir pasistūmėjo beveik 20 km. Pasiuntus Ukrainos rezervus, jie buvo iš dalies nustumti atgal.
Tačiau Ukrainos kariniai analitikai piešia ne tokį optimistišką vaizdą kaip vyriausybė Kyjive.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Siūlo Ukrainai atsisakyti „aktyvios gynybos“ ir keisti strategiją
Putino provokacijų prieš NATO negalima vertinti atskirai — jos yra platesnės Kremliaus strategijos prieš Vakarus dalis. Dėl šios priežasties atėjo metas atsisakyti „aktyvios gynybos“ ir pereiti prie pergalingos strategijos, rašo atsargos generolas Markas T. Kimmittas „The Wall Street Journal“.
Jis primena, kad Šaltojo karo metais Vakarų Europoje buvo taikoma „aktyviosios gynybos“ doktrina, kai teritorija buvo aukojama tam, kad būtų laimėta laiko sulaukti amerikiečių pastiprinimo. Tačiau nei vietos, nei laiko iš tiesų nepakako. Vienintelis būdas stabdyti konfliktą buvo neįsivaizduojamas — taktinių branduolinių ginklų panaudojimas. Tai buvo ne pergalinga, o tik atidėliojanti strategija.
Pasak Kimmitt, panašus požiūris šiandien taikomas Ukrainoje — ir rezultatai tokie patys.
Generolas primena, kad JAV dar Ronald Reagano laikais atsisakė tokios taktikos ir sukūrė veiksmingesnę „AirLand Battle“ strategiją. Ji rėmėsi „gilaus mūšio“ ir „puolimo rezervinėmis pajėgomis“ idėjomis: užuot laukus priešų puolimo, buvo smogta į užnugarį — vadavietes, logistikos centrus, karių judėjimą keliuose. Taip priekyje kovojantys daliniai likdavo izoliuoti ir silpni, o tai sudarydavo sąlygas kontrpuolimui.
Tuo metu milijardai dolerių buvo investuoti į tolimojo nuotolio žvalgybos, smūgio ir taikymo sistemas. Atsirado ATACMS raketos, „Apache“ sraigtasparniai, A-10 lėktuvai, valdomoji amunicija bei išsklaidomos minos — visa tai leido „gilaus mūšio“ koncepcijai veikti realybėje.
Šiandien dauguma šių ginklų, tik modernizuoti, jau yra Ukrainoje. Tačiau jų naudojimo potencialą riboja politiniai sprendimai, kurie Putino armijai leidžia toliau pildyti atsargas šaudmenimis, kariais, kuru ir maistu.
„Sprendimus dėl ginklų nuotolio ir taikinių turi priimti Zelenskis ir jo vadovybė, o ne atsargūs biurokratai Briuselyje ar Vašingtone. Valstybių sienos neturėtų būti barjeras, o Rusijos teritorija – saugus prieglobstis. Jei Vakarai iš tikrųjų nori pergalės, jie turi leisti Ukrainai atakuoti priešo užnugarį, izoliuoti dalinius fronte ir sudaryti sąlygas puolimui“, – rašo generolas.