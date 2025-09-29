Inga Ruginienė kalbėjosi su Ukrainos kolege, paramą Kyjivui vadino nepajudinamu įsipareigojimu

„Lietuvos parama Ukrainai yra ir išliks tvirta, nes ji kyla iš nuoširdaus Lietuvos žmonių solidarumo ir atjautos užpultai šaliai bei mūsų bendro intereso – taikios ir saugios Europos. Ši parama ir toliau bus visapusiška, toliau padėsime Ukrainai kuo greičiau tapti pilnaverte ES nare ir dėsime visas pastangas, kad Ukraina turėtų realias, veiksmingas saugumo garantijas“, – pirmadienį Vyriausybės pranešime cituojama I. Ruginienė.
„Kalbėsime vienu balsu, ragindami partnerius didinti spaudimą Rusijai ir agresijos bendrininkams, nepavargdami siekti Rusijos atsakomybės už padarytus nusikaltimus“, – pridūrė ji.
Kaip teigiama pranešime, pokalbio metu J. Svyrydenko pasveikino praėjusią savaitę prisiekusią I. Ruginienę ir jos vadovaujamą ministrų kabinetą, palinkėjo sėkmės darbuose bei pakvietė premjerę vizito į Ukrainą.
Tuo tarpu premjerė patikino, jog pokalbį apie aktualiausius šalims klausimus aptars jau artimiausiu metu Kyjive.
