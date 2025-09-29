Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė kalbėjosi su Ukrainos kolege, paramą Kyjivui vadino nepajudinamu įsipareigojimu

2025-09-29 17:46 / šaltinis: BNS
2025-09-29 17:46

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį telefonu kalbėjosi su Ukrainos Vyriausybės vadove Julija Svyrydenko ir pabrėžė, kad parama Rusijos užpultai šaliai išlieka nepajudinamu įsipareigojimu ir prioritetu.

Inga Ruginienė (nuotr. LRVK | Laima Penek)

Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį telefonu kalbėjosi su Ukrainos Vyriausybės vadove Julija Svyrydenko ir pabrėžė, kad parama Rusijos užpultai šaliai išlieka nepajudinamu įsipareigojimu ir prioritetu.

REKLAMA
0

Lietuvos parama Ukrainai yra ir išliks tvirta, nes ji kyla iš nuoširdaus Lietuvos žmonių solidarumo ir atjautos užpultai šaliai bei mūsų bendro intereso – taikios ir saugios Europos. Ši parama ir toliau bus visapusiška, toliau padėsime Ukrainai kuo greičiau tapti pilnaverte ES nare ir dėsime visas pastangas, kad Ukraina turėtų realias, veiksmingas saugumo garantijas“, – pirmadienį Vyriausybės pranešime cituojama I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalbėsime vienu balsu, ragindami partnerius didinti spaudimą Rusijai ir agresijos bendrininkams, nepavargdami siekti Rusijos atsakomybės už padarytus nusikaltimus“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA

 Kaip teigiama pranešime, pokalbio metu J. Svyrydenko pasveikino praėjusią savaitę prisiekusią I. Ruginienę ir jos vadovaujamą ministrų kabinetą, palinkėjo sėkmės darbuose bei pakvietė premjerę vizito į Ukrainą.

 Tuo tarpu premjerė patikino, jog pokalbį apie aktualiausius šalims klausimus aptars jau artimiausiu metu Kyjive.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų