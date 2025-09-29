Premjerė ketina inicijuoti naują partijų susitarimą dėl gynybos

„Ministrė pirmininkė planuoja inicijuoti procesą, kad tarp parlamentinių partijų būtų pasirašytas naujas nacionalinis susitarimas dėl krašto gynybos“, – sakė jis.
„Diskusijų metu taip pat galėtų būti aptarti ir „Embraer“ lėktuvų įsigijimo klausimai“, – pridūrė Vyriausybės vadovės patarėjas.
Praėjusią savaitę konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad, siekiant sumažinti kilusias diskusijas dėl šalies saugumo klausimų, partijoms reikėtų pasirašyti atnaujintą susitarimą dėl gynybos.
ELTA primena, kad parlamentinės partijos susitarimą dėl gynybos pasirašė 2022 metų liepos mėnesį. Dokumente numatytos trys esminės veiklos kryptys: Lietuvos kariuomenės bei tarptautinių saugumo ir gynybos garantijų stiprinimas, valstybės pasirengimas ginkluotai gynybai ir atsakas į hibridines atakas. Numatoma, kad susitarimas turėtų galioti iki 2030 m.
Šios kadencijos pradžioje buvo diskutuota apie poreikį atnaujinti gynybos susitarimą, visgi galiausiai idėja įstrigo.
