TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apklausa: Ruginienei tapus premjere, gyventojai permainų nesitiki

2025-09-29 08:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 08:05

Maždaug ketvirtadalis Lietuvos gyventojų mano, kad naujoji ministrė pirmininkė Inga Ruginienė bus geresnė Vyriausybės vadovė nei rugpjūtį iš pareigų dėl skandalų pasitraukęs socialdemokratas Gintautas Paluckas, rodo naujausia ELTA užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų" apklausa. Vis tik, bene pusė respondentų tvirtina – darbus pradėjus naujajai premjerei, iš esmės niekas dėl to nepasikeis.

Inga Ruginienė. ELTA / Andrius Ufartas

Maždaug ketvirtadalis Lietuvos gyventojų mano, kad naujoji ministrė pirmininkė Inga Ruginienė bus geresnė Vyriausybės vadovė nei rugpjūtį iš pareigų dėl skandalų pasitraukęs socialdemokratas Gintautas Paluckas, rodo naujausia ELTA užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ apklausa. Vis tik, bene pusė respondentų tvirtina – darbus pradėjus naujajai premjerei, iš esmės niekas dėl to nepasikeis.

Rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis atlikto tyrimo metu Lietuvos gyventojų teirautasi, ar, jų nuomone, naujoji ministrė pirmininkė I. Ruginienė bus geresnė Vyriausybės vadovė nei iš pareigų pasitraukęs G. Paluckas.

27 proc. respondentų tvirtino manantys, kad buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė vadovaus Vyriausybei geriau nei G. Paluckas.

Kiek daugiau nei dešimtadalis (12 proc.) nurodė, kad politikė šias pareigas atliks prasčiau nei prieš tai buvęs premjeras.

Didžiausia dalis apklaustųjų – 46 proc. – galvoja, kad Ministrų kabineto vadovo kėdę užėmus naujajai premjerei dėl to niekas nepasikeis.

Dar 15 proc. tyrimo dalyvių šiuo klausimu nuomonės neturėjo.

Pozityviai apie prasidedantį I. Ruginienės premjeravimą dažniau atsiliepė moterys – 29 proc. jų teigė, kad socialdemokratė bus geresnė Vyriausybės vadovė nei G. Paluckas. Tokios pozicijos dažniau laikėsi ir 50–64 metų amžiaus respondentai (30 proc. manė, kad I. Ruginienė bus geresnė premjerė), mažesnių miestų gyventojai (35 proc.).

Nuomonės, kad dėl premjerų pasikeitimo didesnių pokyčių nereikėtų laukti, dažniau laikėsi vyrai (48 proc.), jaunimas iki 30 metų (47 proc.) bei vyresni nei 65 metų amžiaus žmonės (49 proc.). didmiesčių gyventojai (52 proc.).

Klausiami, ar I. Ruginienė bus geresnė premjerė nei G. Paluckas, sutikdami dažniau pasisakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ rinkėjai (46 proc. jų teigė, kad socialdemokratė bus geresnė ministrė pirmininkė), „valstiečių“ rėmėjai (38 proc.), „Nemuno aušros“ palaikytojai (35 proc.), taip pat ir Lietuvos socialdemokratų partijos rinkėjai (35 proc.).

Tuo metu konservatorių ir liberalų simpatikai dažniau tvirtino, kad atėjus naujai premjerei dėl to niekas nesikeis (taip teigė 67 proc. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rinkėjų ir 58 proc. Liberalų sąjūdžio palaikytojų). 

„Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa vyko 2025 m. rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1006 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 114 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.

Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.

Vilnietis
Vilnietis
2025-09-29 08:21
Ji nemoka skaityti Lietuviškai.
Apie kokį premjėrės postą buvo galima kalbėti.
Socialdemokratai jūs sveiko proto?
Adomovičius kolaborantas ir nežmogis kuris daro gėda Lietuvai paskirtas kultūros ministru?
Jūs ten visai smegenys pragėrėt? Ši vyriausybė yra pati blogiausia Lietuvos istorijoje.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
