TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė „aušriečius“ ragina susilaikyti nuo žeminančių pareiškimų apie kultūros atstovus

2025-09-26 12:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 12:21

„Nemuno aušros“ atstovams žeminant ir kritikuojant ketvirtadienį į protestą prie Prezidentūros susirinkusius kultūros sektoriaus darbuotojus, premjerė Inga Ruginienė koalicijos partnerius ragina grįžti prie pagarbaus dialogo. 

„Nemuno aušros“ atstovams žeminant ir kritikuojant ketvirtadienį į protestą prie Prezidentūros susirinkusius kultūros sektoriaus darbuotojus, premjerė Inga Ruginienė koalicijos partnerius ragina grįžti prie pagarbaus dialogo. 

2

„Ministrė pirmininkė neigiamai vertina žeminančius epitetus ir ragina susilaikyti nuo tokio bendravimo stiliaus. Nors dabartinis emocinis fonas yra suprantamas, tačiau tokia išraiškos forma nėra priimtina“, – Eltai sakė Vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. 

„Premjerė dar kartą ragina nekaitinti ir taip itin „aukštoje temperatūroje“ esančios atmosferos, o grįžti prie pagarbaus, dialogu grįsto bendravimo bei visoms pusėms ieškoti kompromisų. Kaip jau buvo minėta, Inga Ruginienė asmeniškai skirs dėmesį tam, kad kultūros sektorius gautų tinkamą dėmesį ir toliau ieškos būdų, kaip atliepti kultūrininkų lūkesčius“, – priduriama komentare. 

ELTA primena, kad ketvirtadienį prie Prezidentūros buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Šis renginys sulaukė kritiškos „aušriečių“ Klaipėdos skyriaus reakcijos. Ketvirtadienio vakarą šis skyrius savo „Facebook“ paskyroje rašė, jog prie Prezidentūros susirinkę kultūrininkai demonstravo isteriją, o daugelis jų, „aušriečių“ manymu, kultūros srityje nėra padarę nieko reikšmingo.

Partijos atstovai taip pat kėlė klausimą, ar susirinkusieji atstovavo kultūros sektorių, ar visgi protestas buvo „pykčio ir pagiežos paradas, kuriame svarbiausia parodyti isteriją, o ne idėjas“.

Panašią poziciją asmeninėje paskyroje išsakė ir partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis

