Rusijos „naujovė“ fronte: kariai grįžta ant žirgų

Pažymima, kad apie šią „naujovę“ Rusijos armijoje išsamiai papasakojo Semionas Pegovas. Jo teigimu, brigados poligone dabar jojimo meno mokomi ir kariai, ir patys žirgai.
„Tiesa, mokyti reikia ne tik raitelių – pagal „Chan“ puolimo taktiką ant žirgo sėdi du: vienas vadovauja, o antrasis užtikrina ugnies kontaktą. Svarbu, kad žirgai priprastų prie šūvių ir sprogimų garsų, jų nebijo“, – pasakojo S. Pegovas.
Žirgai gali apeiti minas
Pasak jo, idėja atgaivinti kavaleriją, kuri sovietinėje armijoje buvo panaikinta kaip atskira kariuomenės rūšis 1955 m., nėra „visiškas grįžimas į praeitį“, nes, esą, ji turi keletą privalumų.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
Rusai atakavo Charkivą (nuotr. Telegram)
S. Pegovas aiškino, kad žirgai gerai mato tamsoje, jiems nereikia kelių, kad įsibėgėtų galutiniame puolimo etape, o dėl savo instinktų šie gyvūnai, tariamai, gali apeiti minas.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA