TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos „naujovė“ fronte: kariai grįžta ant žirgų

2025-09-30 20:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 20:10

Rusijos kariuomenė, panašu, grįžta į praeitį – kareiviai vėl sėda ant žirgų. Okupuotoje Donecko srityje dislokuotos brigados kariai mokosi jojimo ir raitelių taktikos, o Rusijos propaganda tai vadina „naujove“. Pasak Kremliaus šalininkų, kavalerijos sugrįžimas turi „strateginių pranašumų“ – esą žirgai gali apeiti minas ir padeda taupyti degalus, rašo „Unian“.

Rusijos „naujovė“ fronte: kariai grįžta ant žirgų (nuotr. SCANPIX)
39

Rusijos kariuomenė, panašu, grįžta į praeitį – kareiviai vėl sėda ant žirgų. Okupuotoje Donecko srityje dislokuotos brigados kariai mokosi jojimo ir raitelių taktikos, o Rusijos propaganda tai vadina „naujove". Pasak Kremliaus šalininkų, kavalerijos sugrįžimas turi „strateginių pranašumų" – esą žirgai gali apeiti minas ir padeda taupyti degalus, rašo „Unian".

Pažymima, kad apie šią „naujovę“ Rusijos armijoje išsamiai papasakojo Semionas Pegovas. Jo teigimu, brigados poligone dabar jojimo meno mokomi ir kariai, ir patys žirgai.

„Tiesa, mokyti reikia ne tik raitelių – pagal „Chan“ puolimo taktiką ant žirgo sėdi du: vienas vadovauja, o antrasis užtikrina ugnies kontaktą. Svarbu, kad žirgai priprastų prie šūvių ir sprogimų garsų, jų nebijo“, – pasakojo S. Pegovas.

Žirgai gali apeiti minas

Pasak jo, idėja atgaivinti kavaleriją, kuri sovietinėje armijoje buvo panaikinta kaip atskira kariuomenės rūšis 1955 m., nėra „visiškas grįžimas į praeitį“, nes, esą, ji turi keletą privalumų.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

S. Pegovas aiškino, kad žirgai gerai mato tamsoje, jiems nereikia kelių, kad įsibėgėtų galutiniame puolimo etape, o dėl savo instinktų šie gyvūnai, tariamai, gali apeiti minas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

