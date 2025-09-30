Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą“: „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą“

2025-09-30 18:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 18:37

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas aštriai sureagavo į Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko pareiškimą, kad karas Ukrainoje yra „mūsų karas“. V. Orbanas teigia, jog nei Vengrija, nei Europos Sąjunga nėra karo būklėje, ir apkaltino D. Tuską žaidžiant pavojingą žaidimą europiečių gyvybėmis, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą": „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą" (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas aštriai sureagavo į Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko pareiškimą, kad karas Ukrainoje yra „mūsų karas“. V. Orbanas teigia, jog nei Vengrija, nei Europos Sąjunga nėra karo būklėje, ir apkaltino D. Tuską žaidžiant pavojingą žaidimą europiečių gyvybėmis, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Gerbiamas Donaldai Tuskai, galite manyti, kad esate karo su Rusija būsenoje, tačiau Vengrija nėra karo būsenoje. Kaip ir Europos Sąjunga. Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą milijonų europiečių gyvybėmis ir saugumu. Tai labai blogai!“ – rašė V. Orbanas.

Karas Ukrainoje – „mūsų karas“

Anksčiau D. Tuskas paragino Vakarų visuomenę suprasti, kad karas Ukrainoje nėra svetimas konfliktas, o „mūsų karas“.

Rugsėjo 26 d., D. Tuskas įspėjo, jog „Rusija turi piktų ketinimų visam pasauliui“.

Jis taip pat anksčiau pareiškė, kad Lenkija ryžtingai gins savo oro erdvę, jei ją pažeis skraidantys objektai.

„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (nuotr. Martin Schoeller)
„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (8)
Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą (nuotr. SCANPIX)
Tuskas ragina Vakarus pabusti: „Karas Ukrainoje – mūsų visų karas“ (18)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
„Tai karinė veikla prieš Europą“: Zelenskis ragina uždrausti Rusijai įplaukti į Baltijos jūrą (28)
Lenkija kuria didžiausią kariuomenę Europoje: karo Ukrainoje pamokos atskleidžia spragas (nuotr. SCANPIX)
Lenkija kuria didžiausią kariuomenę Europoje: karo Ukrainoje pamokos atskleidžia spragas (133)

