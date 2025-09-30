Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą“: „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą“

„Gerbiamas Donaldai Tuskai, galite manyti, kad esate karo su Rusija būsenoje, tačiau Vengrija nėra karo būsenoje. Kaip ir Europos Sąjunga. Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą milijonų europiečių gyvybėmis ir saugumu. Tai labai blogai!“ – rašė V. Orbanas.
Karas Ukrainoje – „mūsų karas“
Anksčiau D. Tuskas paragino Vakarų visuomenę suprasti, kad karas Ukrainoje nėra svetimas konfliktas, o „mūsų karas“.
Rugsėjo 26 d., D. Tuskas įspėjo, jog „Rusija turi piktų ketinimų visam pasauliui“.
Jis taip pat anksčiau pareiškė, kad Lenkija ryžtingai gins savo oro erdvę, jei ją pažeis skraidantys objektai.
