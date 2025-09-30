Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina siunčia kovos su dronais komandą į Daniją pasidalyti patirtimi

2025-09-30 15:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 15:28

Prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Kyjivas siunčia Ukrainos dronų specialistų komandą į Daniją pratyboms po virtinės oro erdvės pažeidimų Europoje, dėl jų kaltinama Rusija. 

Danijos vėliava (pixabay.com)

Prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Kyjivas siunčia Ukrainos dronų specialistų komandą į Daniją pratyboms po virtinės oro erdvės pažeidimų Europoje, dėl jų kaltinama Rusija. 

„Mūsų specialistų grupė pradeda misiją Danijoje, kad pasidalytų Ukrainos patirtimi kovojant su dronais“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė V. Zelenskis ir pridūrė, kad ukrainiečių komanda dalyvaus bendrose su sąjungininkėmis pratybose, kurios galėtų tapti „naujos sistemos, skirtos kovoti su Rusijos ir bet kokiais kitais dronais, pagrindu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos patirtis Europai dabar yra aktualiausia ir „būtent mūsų išmanymas, specialistai ir technologijos gali tapti esminiu būsimos Europos dronų sienos – didelio masto projekto, skirto apsaugoti dangų,  – elementu“. 

Misijos Danijoje rezultatai nulems bendradarbiavimą su kitomis Europos šalimis, pridūrė V. Zelenskis.

Pastaruoju metu virš Danijos oro uostų skraidė neatpažinti dronai, dėl to buvo uždaryta oro erdvė ir sutriko skrydžiai. Danijos tyrėjai mano, kad dronus valdė profesionalus operatorius. Įtariama, kad tai galėjo būti Rusija.

