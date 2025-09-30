Ukraina atrado būdą užlopyti oro gynybos spragas: aktualu ir Europai

Ukraina spartina perėmimo dronų gamybą, kad galėtų pigiau ir veiksmingiau numušti Rusijos atakos dronus nei įprastos oro gynybos sistemos. Kaip rašo „Financial Times“, oro gynybos dronų kūrimas vyksta vos metus, tačiau kelios Ukrainos ir Europos įmonės jau atliko naujų perėmėjų kovinius bandymus, gebančius numušti „Shahed“ ir „Gerbera“ dronus, ir artėja prie masinės gamybos.
„Mes sparčiai plečiame gamybą“, – sakė Alexas Roslinas iš „Wild Hornets“, gaminančios „Sting“ dronus.
Įmonė pirmą kartą sėkmingai numušė priešo droną prieš mažiau nei penkis mėnesius ir teigia nuo tada sunaikinusi 600 dronų.
Europos susidomėjimas technologija taip pat išaugo po to, kai rusiški dronai pasirodė Europos danguje. Ukrainos perėmimo dronai dabar svarstomi kaip būsimos „dronų sienos“ dalis palei NATO rytinį flangą.
„Yra visa kategorija grėsmių, su kuriomis Europa šiuo metu sunkiai susidoroja – ypač „Shahed/Gerbera“ dronai ir planiruojamos bombos“, – pažymi Maxas Endersas, Miunchene įsikūrusios „Tytan Technologies“ verslo plėtros vadovas. Jų perėmimo dronus šiuo metu testuoja Ukrainos kariuomenė.
Ekonomiškai efektyvus sprendimas
Kaip pažymi FT, Ukraina sekinasi modernių oro gynybos raketų atsargas, o jų kaina gerokai viršija rusiškų dronų kainą. Pavyzdžiui, rusiškas dronas, įvairiais vertinimais, kainuoja apie 35 tūkst. JAV dolerių, o „NASAMS“ sistemos naudojama AIM-9X raketa – daugiau kaip 1 mln. JAV dolerių.
Tuo tarpu vienkartinio naudojimo „Sting“ perėmimo dronas kainuoja 2 100 JAV dolerių, teigia Roslinas.
„Tai labai ekonomiškas sprendimas. Tai Ukrainos asimetrinio požiūrio pavyzdys, kai atsveriama masinė, savižudiška Rusijos taktika“, – pridūrė jis.
Didesnis automatizacijos lygis
„Tytan Technologies“ teigia, kad jų dronas sukurtas būti visiškai autonomiškas – nuo taikinio aptikimo ir paleidimo iki galutinio smūgio. Tai leis vienam operatoriui vienu metu valdyti kelis perėmimo dronus.
Gamintojai pabrėžia, kad Europa turi pasimokyti iš Ukrainos inovatyvaus požiūrio ir stiprinti savo oro gynybą.
„Genialumas slypi tame, kad jie leido „pražysti tūkstančiui gėlių“ ir tuomet sudarė sąlygas joms veikti kartu“, – sako Endersas. – „Programinės įrangos požiūriu vienas iš viską jungiančių pamatų yra maksimali sąveika – vieningas protokolas, leidžiantis jutikliams komunikuoti tarpusavyje ir su perėmėjais.“
Anksčiau gynybos ministras Denysas Šmyhalis teigė, kad Ukraina netrukus pasieks pajėgumą dislokuoti bent 1 000 perėmimo dronų per dieną, kad apsigintų nuo Rusijos atakų.
Jis patikino, kad problema nėra dronų gamyba. Didžiausias iššūkis, pasak jo, – žemės kontrolės sistemos, radarai ir kiti komponentai, naudojantys dirbtinį intelektą taikymui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!