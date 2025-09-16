Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: liepą Lietuvoje nukritęs rusų dronas su sprogmenimis buvo paleistas Baltarusijoje

2025-09-16 18:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 18:23

Liepos pabaigoje Lietuvoje nukritęs dronas su dviem kilogramais sprogmenų buvo paleistas Baltarusijoje, remdamasis šaltinių informacija praneša naujienų portalas „Delfi“.

Dronas (nuotr. facebook.com)

0

Skelbiama, jog tai buvo tikslingai suplanuota operacija, kurios tikslas – patikrinti Lietuvos oro gynybos pajėgumus ir sukelti psichologinį efektą. 

ELTA primena, kad liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone. 

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

