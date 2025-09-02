Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
28
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdai nusileisti Vilniuje tapo nesaugu – pastebėtas dronas: kariuomenės lėktuvas turėjo reaguoti skubiai

2025-09-02 21:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 21:53

Iš Helsinkio į Lietuvą prezidentą Gitaną Nausėdą skraidinęs kariuomenės lėktuvas „Spartan“ antradienio vakarą aplink Vilniaus oro uostą buvo priverstas sukti ratus.

Divizijos atkūrimo ceremonija

Iš Helsinkio į Lietuvą prezidentą Gitaną Nausėdą skraidinęs kariuomenės lėktuvas „Spartan“ antradienio vakarą aplink Vilniaus oro uostą buvo priverstas sukti ratus.

REKLAMA
28

Tai portalui delfi.lt patvirtino oro uosto atstovas Tadas Vasiliauskas. Jo teigimu, lėktuvas jau nutūpė.

Pranešama, kad „Spartan“ galimai negalėjo nusileisti Vilniuje dėl drono. 

„Priartėjus prie Vilniaus oro uosto, buvo gauta informacija, kad yra pastebėtas dronas ir leistis kol kas yra nesaugu. Tada lakūnai ėmėsi visų saugumo priemonių ir po kurio laiko nusileido“, – „15min“ antradienį sakė prezidento atstovas Tomas Beržinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Platformos „Flightradar24“ duomenimis, iš Helsinkio „Spartan“ pakilo 19.10 val., netoli Vilniaus lėktuvas ėmė sukti ratus, sostinės oro uoste nusileido 21.17 val.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip komentavo „Oro navigacija“, iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo antradienį gautas pranešimas, kad Liepkalnyje pastebėtas dronas.

REKLAMA

„Tuomet suveikė skrydžių saugos procedūros – skrydžiai trumpam sustabdyti ir kai gauta informacija, kad grėsmės nėra, eismas vėl atnaujintas. Aiškinamės kartu su kitomis tarnybomis, koks dronas sutrikdė orlaivių eismą. Turėdami naujausią informaciją, ja iškart pasidalinsime“, – rašome komentare.

Ratus suko 30 min.

„Lithuanian Planespotters“ teigimu, lėktuvas ore ratus suko apie 30 min.:

„Kiek po devintos valandos vakaro Lietuvos karinių oro pajėgų transportiniu lėktuvu Alenia C-27J „Spartan“ į Vilnių grįžęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda negalėjo iš karto nusileisti Vilniaus oro uoste.

REKLAMA
REKLAMA

Skrydžių valdymo tarnybos gavo pranešimą apie galimą drono veiklą oro uosto prieigose, todėl nusileidimai buvo sustabdyti iš abiejų tako pusių.

Priartėjęs prie oro uosto lėktuvas atliko „missed approach“ manevrą ir apie 30 minučių laikėsi ore, sukdamas ratus virš Nemenčinės. Vėliau, situacijai tapus saugiai, orlaiviui buvo suteiktas leidimas leistis naudojant instrumentinio tūpimo sistemą (ILS). Prezidentą skraidinęs Spartanas sėkmingai nusileido Vilniuje“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
G. Paluckas ir F. Jansonas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Jansonas įvardijo, kada būtų formuojama mažumos Vyriausybė (24)
Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)
Nausėda: Nawrockis į Vilnių atvyks rugsėjo 8 d. (2)
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda švelnina toną dėl „Nemuno aušros“ dalyvavimo koalicijoje: jie tokią teisę turi (45)
Povilas Poderskis (nuotr. Jono Petronio)
Nausėda apie Poderskį: valdantiesiems reikės ieškoti kito kandidato į aplinkos ministrus (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Kaip gerai
Kaip gerai
2025-09-02 22:09
Už mokesčių mokėtojų pinigus skraidyti krepšini žiūrėti...
Atsakyti
sveikinimai durnių laivui
sveikinimai durnių laivui
2025-09-02 22:13
Tai kas bus kai ir darželyje pradės mokinti dronus valdyti kaip kad pas mus skelbė išdidžiai? Sugalvos darželinukai paišdykauti ir laidys tuos dronus?
Atsakyti
anekdotas
anekdotas
2025-09-02 22:11
Matau tą vaizdą kaip Gitanas nuo drono bėgioja, o grybautojai tą droną gaudo :DDD
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (28)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų