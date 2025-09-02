Nausėdai nusileisti Vilniuje tapo nesaugu – pastebėtas dronas: kariuomenės lėktuvas turėjo reaguoti skubiai

Tai portalui delfi.lt patvirtino oro uosto atstovas Tadas Vasiliauskas. Jo teigimu, lėktuvas jau nutūpė.
Pranešama, kad „Spartan“ galimai negalėjo nusileisti Vilniuje dėl drono.
„Priartėjus prie Vilniaus oro uosto, buvo gauta informacija, kad yra pastebėtas dronas ir leistis kol kas yra nesaugu. Tada lakūnai ėmėsi visų saugumo priemonių ir po kurio laiko nusileido“, – „15min“ antradienį sakė prezidento atstovas Tomas Beržinskas.
Platformos „Flightradar24“ duomenimis, iš Helsinkio „Spartan“ pakilo 19.10 val., netoli Vilniaus lėktuvas ėmė sukti ratus, sostinės oro uoste nusileido 21.17 val.
Kaip komentavo „Oro navigacija“, iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo antradienį gautas pranešimas, kad Liepkalnyje pastebėtas dronas.
„Tuomet suveikė skrydžių saugos procedūros – skrydžiai trumpam sustabdyti ir kai gauta informacija, kad grėsmės nėra, eismas vėl atnaujintas. Aiškinamės kartu su kitomis tarnybomis, koks dronas sutrikdė orlaivių eismą. Turėdami naujausią informaciją, ja iškart pasidalinsime“, – rašome komentare.
Ratus suko 30 min.
„Lithuanian Planespotters“ teigimu, lėktuvas ore ratus suko apie 30 min.:
„Kiek po devintos valandos vakaro Lietuvos karinių oro pajėgų transportiniu lėktuvu Alenia C-27J „Spartan“ į Vilnių grįžęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda negalėjo iš karto nusileisti Vilniaus oro uoste.
Skrydžių valdymo tarnybos gavo pranešimą apie galimą drono veiklą oro uosto prieigose, todėl nusileidimai buvo sustabdyti iš abiejų tako pusių.
Priartėjęs prie oro uosto lėktuvas atliko „missed approach“ manevrą ir apie 30 minučių laikėsi ore, sukdamas ratus virš Nemenčinės. Vėliau, situacijai tapus saugiai, orlaiviui buvo suteiktas leidimas leistis naudojant instrumentinio tūpimo sistemą (ILS). Prezidentą skraidinęs Spartanas sėkmingai nusileido Vilniuje“
