TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie viršūnių susitikimus Kinijoje: blogio jėgos vienijasi

2025-09-02 17:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 17:03

Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui bei kitų šalių vadovams šią savaitę viešint Kinijoje, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Maskva ieško sau pritariančių partnerių paramos. Pasak šalies vadovo, susitikimai Kinijoje rodo, jog blogio jėgos vienijasi. 

„Šitas susitikimas Kinijoje rodo, kad ne tik gėrio jėgos, bet ir blogio jėgos vienijasi. Jausdama tą tvirtą Kinijos ir kai kurių kitų pasaulio valstybių užnugarį, Rusija gali tapti dar sunkiau sukalbama šalimi“, – sakė Suomijoje šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusija nėra nuoširdi šiose taikos (su Ukraina – ELTA) paieškose. Šiuo metu jie stengiasi laimėti laiko, rasti sau pritariančių šalių paramą“, – kalbėjo šalies vadovas. 

Tiesa, G. Nausėda pažymi, jog nepaisant potencialių Rusijos partnerių paramos, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) išlaiko stiprią įtaką dėl taikos derėtis nenorinčiam Kremliui. 

„Visa tai matome, bet, tiesą sakant, esame įsitikinę, kad su JAV pagalba tikrai galime padaryti proveržį. JAV šiuo metu ir dėl objektyvių, ir dėl subjektyvių priežasčių yra šalis, kuri laiko įtakos svertus savo rankose ir tikrai gali pasiekti tą esminį lūžį Ukrainos ir Rusijos santykiuose, tačiau tuos svertus reikia naudoti labai apdairiai ir juos naudoti nuolat“, – akcentavo G. Nausėda. 

ELTA primena, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį per susitikimą Pekine prieš didžiulį karinį paradą pareiškė Kinijos vadovui Xi Jinpingui, kad jų šalių ryšiai yra „beprecedenčio lygio“.

Tuo metu pirmadienį vykusiame susitikime Kinijos ir Rusijos vadovai kritikavo Vakarų vyriausybes: Xi smerkė kai kurių šalių „patyčias“ – užslėpta užuomina į JAV, o V. Putinas gynė Rusijos karą Ukrainoje ir kaltino Vakarus jį sukėlus.

Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį Pekine vyks karinis paradas, skirtas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-mečiui paminėti, jame dalyvaus apie dvi dešimtys pasaulio lyderių, tarp kurių ne tik Rusijos prezidentas, bet ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas. 

