TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda kandidatą į finansų ministrus vertina teigiamai: laiko puikiu mokesčių ekspertu

2025-09-02 08:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 08:47

Prezidentas Gitanas Nausėda kandidatą į finansų ministrus Kristupą Vaitiekūną vertina teigiamai ir laiko jį puikiu mokesčių sistemos ekspertu, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

2

„Kalbant apie (…) Kristupą Vaitiekūną – tai yra labai stiprus mokesčių ekspertas, turėjo didelį vaidmenį ir rengiant mokestinius pakeitimus, ir juos diskutuojant Seime“, – „Žinių radijui“ sakė V. Augustinavičius. 

Vis dėlto, prezidento patarėjas akcentuoja, jog Gintauto Palucko Vyriausybėje Finansų ministerijai vadovavęs Rimantas Šadžius dirbo itin kokybiškai ir profesionaliai, tad tikimasi, jog ir K. Vaitiekūno rezultatai, einant šias pareigas, nebus prastesni. 

„Tarp kitų svarbiausių su finansų ministerija susijusių prioritetų taip pat yra naujo Europos Sąjungos (ES) biudžeto derybos, taip pat Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai. Tai – (…) didžiuliai tarptautiniai formatai ir, be abejo, prezidentas iš naujojo kandidato tikėtųsi ne mažesnių pastangų ir ne mažesnės kokybės kaip ir iš gerbiamo Rimanto Šadžiaus“, – kalbėjo V. Augustinavičius. 

„Finansų ministro pozicija visuomet yra tokia sudėtinga. Ši pozicija niekada nėra populiari, nes pagrindinės finansų ministro funkcijos vis dėlto yra saugoti biudžetą, balansuoti išlaidų politiką su fiskaline drausme. Tai, be abejo, kad prezidentas ir šioje srityje tikėsis darbų tęstinumo (…), balansuojant valstybės išlaidas ir fiskalinę drausmę“, – akcentavo vyriausiasis G. Nausėdos patarėjas. 

ELTA primena, kad paskirtoji premjerė I. Ruginienė nusprendė keisti šiuo metu laikinai Finansų ministerijai vadovaujantį R. Šadžių savo kandidatu į šį postą – prezidentui pateikė dabartinio viceministro K. Vaitiekūno pavardę.

Kaip teigė pati politikė, R. Šadžių nuspręsta keisti, mat norėta pasirinkti savo „dešiniąją ranką“.

Šiuo metu, po G. Palucko atsitatydinimo, R. Šadžius laikinai eina ir ministro pirmininko pareigas.

