  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į Lietuvą atvyksta Ursula von der Leyen: su Nausėda aptars saugumo klausimus

2025-09-01 06:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 06:04

Pirmadienį Lietuvoje lankosi Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen. Vizito metu politikė Medininkuose susitiks su šalies vadovu Gitanu Nausėda bei aptars Europos Sąjungos (ES) išorės sienos saugumo klausimus.

Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

0

„Dvišalio susitikimo metu bus aptarta situacija dėl valstybės sienos apsaugos ir gynybos, apžiūrėtas pasienis, įvertinti planai ir lėšų poreikis. Bus kalbama apie bendras iniciatyvas stiprinant Baltijos gynybos liniją ir „Rytų skydo“ projektą, aptariami ES daugiametės finansinės programos klausimai ir tolesnis ES atsakas į migracijos iššūkius“, – rašoma Prezidentūros pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarasis EK pirmininkės vizitas Lietuvoje – besitęsiančios kelionės per 7 ES pasienio valstybes dalis. Skelbiama, kad pastarieji apsilankymai ir susitikimai su šalių vadovais skirti pabrėžti Briuselio paramą valstybėms narėms, susiduriančioms su iššūkiais, kuriuos kelia kaimyninės Rusija ir Baltarusija.

Vizitus U. von der Leyen pradėjo penktadienį, kai lankėsi Latvijoje, Suomijoje. Šeštadienį politikė viešėjo Estijoje, sekmadienį – Lenkijoje ir Bulgarijoje.

Po apsilankymo Lietuvoje, pirmadienio popietę U. von der Leyen vyks į Rumuniją.

Pastarąjį kartą U. von der Leyen lankėsi Lietuvoje šių metų vasario pradžioje – kai Baltijos valstybės atsijungė nuo posovietinės elektros tinklų sistemos ir sinchronizavosi su kontinentinės Europos zonos tinklų.

