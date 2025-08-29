Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Gitanas Nausėda su Monako princu aptars bendradarbiavimo plėtros galimybes

2025-08-29 06:43 / šaltinis: BNS
2025-08-29 06:43

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitiks su Lietuvoje viešinčiu Monako princu Albertu II.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitiks su Lietuvoje viešinčiu Monako princu Albertu II.

0

Susitikimo metu bus aptarti dvišaliai Lietuvos ir Monako santykiai, bendradarbiavimo plėtros galimybės, įskaitant sporto, ekonomikos, energetikos, klimato kaitos, turizmo srityse, pranešė Prezidentūra.

Vizito Lietuvoje metu Monako princas taip pat lankysis Kaune, kur „Žalgirio“ arenoje stebės Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatą.

Albertas II nykštukinei Europos valstybei vadovauja nuo 2005-ųjų metų, kai kunigaikščio soste pakeitė savo tėvą Rainier III (Renjė).

Lietuva diplomatinius santykius su šia Prancūzijos pietų kaimynystėje įsikūrusia valstybe užmezgė 2011 metų balandį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė BNS Foto
Ruginienė: esu pasirengusi „Nemuno aušrai“ padėti ieškoti nepartinių kandidatų į ministrus
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Įvertino pasikeitusią Nausėdos retoriką dėl „Nemuno aušros“: tai yra paprasčiausia matematika (76)
Išskirtinis interviu su prezidentu Gitanu Nausėda (nuotr. TV3)
Išskirtinis TV3 Žinių interviu: Gitanas Nausėda – apie rizikas dėl Ruginienės vyro, Lietuvos karius Ukrainoje ir „valstiečių“ reikalavimus (237)

