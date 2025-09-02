Nausėda susitiko su Suomijos prezidentu aptarti dvišalių santykių

G. Nausėda susitikime paragino Suomijos vadovą ir toliau stiprinti tiek dvišalį, tiek regioninį NB8 bendradarbiavimą saugumo ir gynybos, energetinio saugumo, ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos, atsparumo bei kovos su neteisėta migracija srityse.
„Džiaugiuosi galėdamas pažymėti, kad Suomija yra artima Lietuvos kaimynė, patikima ES partnerė ir Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) šeimos narė. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame kaip NATO sąjungininkai. Suomijos narystė Aljanse reikšmingai sustiprino Baltijos jūros regiono saugumą“, – pranešime cituojamas Lietuvos vadovas.
Prezidentas susitikime taip pat pabrėžė, kad abi valstybes vienija NATO rytinio flango saugumas ir sąlygų ilgalaikei taikai visame regione sudarymas.
„Jūsų šalis daug metų investavo į gynybą ir saugumą, remdamasi tiek visuotinės gynybos principu, tiek technologinėmis inovacijomis. Lietuva siekia pasinaudoti Suomijos patirtimi stiprinant visuomenės atsparumą bei remiant bendradarbiavimą karinės gamybos ir įsigijimų srityse. Nuo kitų metų gynybai skirsime daugiau nei 5 proc. bendrojo vidaus produkto, todėl Suomija, būdama viena artimiausių mūsų sąjungininkių, atlieka svarbų vaidmenį Lietuvai įsigyjant karinę įrangą“, – sakė prezidentas.
Susitikimo metu valstybių vadovai taip pat aptarė ES bei paramos Ukrainai klausimus, Lietuva pakvietė Suomiją prisijungti prie rotacinio oro gynybos modelio įgyvendinimo Baltijos šalyse ir dalyvauti NATO oro policijos misijoje Šiauliuose.
Suomijoje viešintis G. Nausėda antradienį taip pat dalyvaus vainiko padėjimo ceremonijoje prie Maršalo Carlo Gustafo Emilio Mannerheimo paminklo bei susitiks su Suomijos ministru pirmininku Petteriu Orpo.
