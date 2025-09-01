Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda lankysis Suomijoje

2025-09-01 06:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 06:07

Po susitikimų su Lietuvoje viešinčia Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen, pirmadienio popietę prezidentas Gitanas Nausėda išvyks dviejų dienų vizito į Suomiją.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Po susitikimų su Lietuvoje viešinčia Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen, pirmadienio popietę prezidentas Gitanas Nausėda išvyks dviejų dienų vizito į Suomiją.

2

Kaip pranešė Prezidentūra, vizito metu G. Nausėda susitiks su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu ir premjeru Petteriu Orpo. Susitikimuose Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalius santykius, regiono saugumo situaciją bei Rusijos agresiją Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vizito metu G. Nausėda taip pat dalyvaus Lietuvos ir Suomijos gynybos pramonės forume, Tamperėje su A. Stubbu stebės Europos krepšinio čempionato rungtynes, kuriose susitiks Lietuvos ir Suomijos rinktinės.

Vizito metu taip pat numatyta atskira ponios Dianos Nausėdienės programa. Ji susitiks su Suomijos pirmąja ponia Suzanne Innes-Stubb ir lankysis Ruusutorppa mokyklos lituanistinėje klasėje.

