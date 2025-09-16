Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

12-oji gynybos obligacijų emisija pritraukė beveik 19 mln. eurų

2025-09-16 16:33 / šaltinis: BNS
2025-09-16 16:33

12-osios gynybos obligacijų emisijos platinimo metu gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už 18,8 mln. eurų, antradienį pranešė Finansų ministerija.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

12-osios gynybos obligacijų emisijos platinimo metu gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už 18,8 mln. eurų, antradienį pranešė Finansų ministerija.

0

Rugsėjo 1–15 dienomis buvo sudaryti 968 sandoriai.

Emisija bus išperkama 2026 metų rugsėjo 16-ąją, už ją bus mokamos 2 proc. metinės palūkanos. 

Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, dabar pirkėjai iš viso jau yra įsigiję šių obligacijų už 129 mln. eurų.

Surinktos lėšos skiriamos svarbios ginkluotės įsigijimui. Gynybos mokesčių paketu Seimo įteisintos obligacijos rinkoje pakeitė Vyriausybės taupymo lakštus.

