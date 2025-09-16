12-oji gynybos obligacijų emisija pritraukė beveik 19 mln. eurų

Rugsėjo 1–15 dienomis buvo sudaryti 968 sandoriai.
Emisija bus išperkama 2026 metų rugsėjo 16-ąją, už ją bus mokamos 2 proc. metinės palūkanos.
Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, dabar pirkėjai iš viso jau yra įsigiję šių obligacijų už 129 mln. eurų.
Surinktos lėšos skiriamos svarbios ginkluotės įsigijimui. Gynybos mokesčių paketu Seimo įteisintos obligacijos rinkoje pakeitė Vyriausybės taupymo lakštus.
