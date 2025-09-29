„Apnuodytas Rusijos propaganda“: Ukraina atkirto Orbanui po jo pareiškimo apie dronus

„Gera žinia ta, kad ministras pirmininkas Orbanas pripažino: tam tikri dronai iš Vengrijos pusės vis dėlto įskrido į Ukrainos oro erdvę. Ministre Szijjarto, kaip ten su jūsų įrašu „apie fake‘ą“?“ – pažymėjo Andrijus Sybiha.
„Apnuodytas Rusijos propagandos“
Tačiau, pasak jo, yra ir bloga žinia – ministras pirmininkas vis dar „apnuodytas Rusijos propaganda“.
„Mes nekantriai laukiame jo minčių apie valstybės suverenitetą ir nepriklausomybę, kai tik jis atsikratys priklausomybės nuo rusiškų energijos išteklių – ką ne kartą pabrėžė JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Europos partneriai“, – pridūrė A. Sybiha.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!