„Apnuodytas Rusijos propaganda“: Ukraina atkirto Orbanui po jo pareiškimo apie dronus

2025-09-29 21:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 21:11

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas sukėlė audrą savo pareiškimu apie vengrų dronus, įskridusius į Ukrainos teritoriją. Į šiuos žodžius griežtai sureagavo Ukrainos užsienio reikalų ministerija, pabrėžusi, kad V. Orbanas vis dar „apnuodytas Rusijos propaganda“, rašo „Unian“.

Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas sukėlė audrą savo pareiškimu apie vengrų dronus, įskridusius į Ukrainos teritoriją. Į šiuos žodžius griežtai sureagavo Ukrainos užsienio reikalų ministerija, pabrėžusi, kad V. Orbanas vis dar „apnuodytas Rusijos propaganda", rašo „Unian".

1

„Gera žinia ta, kad ministras pirmininkas Orbanas pripažino: tam tikri dronai iš Vengrijos pusės vis dėlto įskrido į Ukrainos oro erdvę. Ministre Szijjarto, kaip ten su jūsų įrašu „apie fake‘ą“?“ – pažymėjo Andrijus Sybiha.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apnuodytas Rusijos propagandos“

Tačiau, pasak jo, yra ir bloga žinia – ministras pirmininkas vis dar „apnuodytas Rusijos propaganda“.

„Mes nekantriai laukiame jo minčių apie valstybės suverenitetą ir nepriklausomybę, kai tik jis atsikratys priklausomybės nuo rusiškų energijos išteklių – ką ne kartą pabrėžė JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Europos partneriai“, – pridūrė A. Sybiha.

