Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vengrijoje uždrausta keletas ukrainiečių žiniasklaidos kanalų

2025-09-29 16:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 16:59

Atsakydama į tai, kad Ukrainoje buvo uždrausta keletas prorusiškų vengriškų leidinių, Vengrija taip pat užblokavo keletą Ukrainos žiniasklaidos kanalų.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Atsakydama į tai, kad Ukrainoje buvo uždrausta keletas prorusiškų vengriškų leidinių, Vengrija taip pat užblokavo keletą Ukrainos žiniasklaidos kanalų.

REKLAMA
0

Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė Vengrijos vyriausybės atstovas spaudai Zoltánas Kovácsas.

Savo įraše Z. Kovácsas citavo Vengrijos ministro pirmininko kanceliarijos vadovo Gergely‘io Gulyáso pareiškimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak G. Gulyáso, Ukraina užsienio naujienų svetaines, įskaitant vengriškas, užblokavo dėl to, kad jos neva „išdrįso kritikuoti sankcijas Rusijai, karinę pagalbą Ukrainai, o Europos Sąjungą bei NATO vaizduoti kaip susiskaldžiusias ir ne itin veiksmingas organizacijas“.

REKLAMA
REKLAMA

Pabrėžiama, kad „laikydamasi abipusiškumo principo, Vengrija šiandien tokias pačias priemones pritaiko Ukrainos naujienų portalams, kurie nebebus prieinami Vengrijos teritorijoje“.

REKLAMA

Uždraustų žiniasklaidos priemonių sąraše – 12 ukrainiečių žiniasklaidos kanalų, įskaitant tsn.ua; oboz.ua; anons-zak.com.ua; ungvar.uz.ua; zakarpattya.net.ua; pravda.com.ua; hromadske.ua; nv.ua; lb.ua; insiderinfo.com.ua; uaonline.com.ua; eurointegration.com.ua.

Kaip pranešta, Ukraina užblokavo 15 užsienio svetainių, kuriose skleidžiama Rusijos propaganda. Tarp jų yra ir keletas, naujienas skelbiančių vengrų kalba: „Vdtablog“, „Origo“, „Szilaj Csikó“ ir „Pravda Magyarország“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų