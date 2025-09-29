Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV atskleidė Trumpo taikos plano dėl Gazos Ruožo detales

2025-09-29 21:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 21:43

Palestiniečiai nebus prievarta iškelti iš Gazos Ruožo, o pagal Baltųjų rūmų pirmadienį pristatytą Artimųjų Rytų taikos planą JAV prezidentas Donaldas Trumpas vadovaus laikinajai institucijai –  „Taikos tarybai“.

Palestiniečiai nebus prievarta iškelti iš Gazos Ruožo, o pagal Baltųjų rūmų pirmadienį pristatytą Artimųjų Rytų taikos planą JAV prezidentas Donaldas Trumpas vadovaus laikinajai institucijai –  „Taikos tarybai".

1

D. Trumpas su taikos planu supažindino Arabijos pusiasalio valstybių lyderius, o dokumentas buvo paviešintas po JAV prezidento susitikimo su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau iš karto nebuvo aišku, ar B. Netanyahu pritaria šiam „Išsamiam planui užbaigti Gazos konfliktą“.

Dokumente numatoma 20 pagrindinių punktų, o pagal jį Gazos Ruožas taptų „deradikalizuota zona be teroro“, kad nebekeltų pavojaus kaimynams.

Taikos plane numatoma, kad Gazos Ruože bus dislokuotos „laikinos tarptautinės stabilizavimo pajėgos“, o D. Trumpas vadovaus laikinajai tarptautinei institucijai –  „Taikos tarybai“.

Spaudos konferencijos metu jis sakė ne pats pasisiūlęs jai vadovauti, o kad jo paprašė kitų valstybių vadovai.

Pagal susitarimą, islamistų grupuotės „Hamas“ nariai turėtų visiškai nusiginkluoti ir ateityje neužimti jokių pozicijų valdžioje. Tačiau pritariantiems „taikiam sugyvenimui“ būtų pritaikyta amnestija.

Po Izraelio pajėgų pasitraukimo, į Gazos Ruožą būtų leidžiama pritraukti paramą ir investicijas.

Palestiniečiai nebūtų verčiami iš Gazos Ruožo išvykti, o būtų raginami „pasilikti ir kurti geresnę Gazą“.

D. Trumpas spaudos konferencijos metu sakė, kad islamistų grupuotė „Hamas“ kol kas šiam planui nepritaria.

Anot jo, arabų ir musulmonų šalys turės „susitvarkyti su Hamas“, o jeigu to nepadarys, tai JAV visiškai remia Izraelį, kuris „galėtų galutinai pašalinti „Hamas“ keliamą grėsmę“.

Karas Gazos Ruože kilo kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitos islamistų grupuotės įsiveržė į pietų Izraelį ir nužudė apie 1,2 tūkst. žmonių bei paėmė daugiau nei 250 įkaitų.

