Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas priėmė Benjaminą Netanyahu, reiškia optimizmą dėl susitarimo dėl Gazos Ruožo

2025-09-29 19:39 / šaltinis: BNS
2025-09-29 19:39

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasveikino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė esąs įsitikinęs, kad bus pasiektas susitarimas dėl Gazos Ruožo.

Donaldas Trumpas, Benjaminas Netanyahu (AP Photo nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pasveikino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė esąs įsitikinęs, kad bus pasiektas susitarimas dėl Gazos Ruožo.

REKLAMA
0

Susitikime Vašingtone D. Trumpas, kaip tikimasi, spaus B. Netanyahu pritarti amerikiečių prezidento pasiūlytam 21 punkto taikos planui, artėjant antrosioms karo Gazos Ruože metinėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip, esu labai užtikrintas“, – atsakė D. Trumpas žurnalistams, kai jo paklausė, ar jis tikras, kad Gazos Ruože bus pasiekta taika

REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas, ar visos šalys pritaria jo 21 punkto planui, jis pakartojo: „Labai užtikrintas.“

Baltieji rūmai paskelbė, kad politikai planuoja surengti bendrą spaudos konferenciją 13 val. 15 min. vietos (20 val. 15 min. Lietuvos) laiku, tarsi indikuojant, kad D. Trumpas tikisi paskelbti apie proveržį.

REKLAMA

JAV prezidentas 21 punkto planą pristatė per diskusijas su arabų ir musulmonų lyderiais Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose praeitą savaitę, o po jų socialiniuose tinkluose prasitarė apie „kažką ypatingo, pirmą kartą istorijoje“.

Tačiau B. Netanyahu nekalba apie optimizmą – penktadienį JT pasakytoje kalboje pažadėjo „baigti darbą“ prieš islamistų grupuotę „Hamas“ ir blokuoti palestiniečių valstybę, kurią neseniai pripažino kelios Vakarų šalys.

REKLAMA
REKLAMA

„Norėdamos pasiekti gerą, abiem pusėms priimtiną susitarimą, abi pusės turi kai kurių dalykų atsisakyti ir gali nueiti nuo derybų stalo kiek nepatenkintos“, – pirmadienį televizijai „Fox News“ sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

„Hamas“ kol kas viešai nesureagavo į siūlomą planą.

Anot leidinio „The Times of Israel“ ir JAV naujienų svetainės „Axios“, D. Trumpo plane raginama nedelsiant sudaryti paliaubas, palaipsniui išvesti Izraelio pajėgas ir per 48 valandas paleisti įkaitus.

Tuomet Izraelis išlaisvintų daugiau kaip 1 tūkst. kalinamų palestiniečių, įskaitant kelis kalinius, nuteistus iki gyvos galvos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)
Benjaminas Netanyahu susitiks su Donaldu Trumpu (1)
Benjamino Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose (nuotr. SCANPIX)
Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose – pustuštėje salėje (5)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
JT tyrėjai: Izraelis Gazoje vykdo genocidą (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų