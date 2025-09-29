Trumpas priėmė Benjaminą Netanyahu, reiškia optimizmą dėl susitarimo dėl Gazos Ruožo

Susitikime Vašingtone D. Trumpas, kaip tikimasi, spaus B. Netanyahu pritarti amerikiečių prezidento pasiūlytam 21 punkto taikos planui, artėjant antrosioms karo Gazos Ruože metinėms.
„Taip, esu labai užtikrintas“, – atsakė D. Trumpas žurnalistams, kai jo paklausė, ar jis tikras, kad Gazos Ruože bus pasiekta taika
Paklaustas, ar visos šalys pritaria jo 21 punkto planui, jis pakartojo: „Labai užtikrintas.“
Baltieji rūmai paskelbė, kad politikai planuoja surengti bendrą spaudos konferenciją 13 val. 15 min. vietos (20 val. 15 min. Lietuvos) laiku, tarsi indikuojant, kad D. Trumpas tikisi paskelbti apie proveržį.
JAV prezidentas 21 punkto planą pristatė per diskusijas su arabų ir musulmonų lyderiais Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose praeitą savaitę, o po jų socialiniuose tinkluose prasitarė apie „kažką ypatingo, pirmą kartą istorijoje“.
Tačiau B. Netanyahu nekalba apie optimizmą – penktadienį JT pasakytoje kalboje pažadėjo „baigti darbą“ prieš islamistų grupuotę „Hamas“ ir blokuoti palestiniečių valstybę, kurią neseniai pripažino kelios Vakarų šalys.
„Norėdamos pasiekti gerą, abiem pusėms priimtiną susitarimą, abi pusės turi kai kurių dalykų atsisakyti ir gali nueiti nuo derybų stalo kiek nepatenkintos“, – pirmadienį televizijai „Fox News“ sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
„Hamas“ kol kas viešai nesureagavo į siūlomą planą.
Anot leidinio „The Times of Israel“ ir JAV naujienų svetainės „Axios“, D. Trumpo plane raginama nedelsiant sudaryti paliaubas, palaipsniui išvesti Izraelio pajėgas ir per 48 valandas paleisti įkaitus.
Tuomet Izraelis išlaisvintų daugiau kaip 1 tūkst. kalinamų palestiniečių, įskaitant kelis kalinius, nuteistus iki gyvos galvos.
