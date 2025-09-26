Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose – pustuštėje salėje

B. Netanyahu pradėjus savo kalbą, delegatai buvo įspėti laikytis tvarkos.
Tai pirmoji šios dienos kalba kasmetinėje JT Generalinėje Asamblėjoje.
Attendees of the UN General Assembly stage a mass walkout as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu enters the hall for his address. pic.twitter.com/amZiL1W45g— The National (@TheNationalNews) September 26, 2025
Netanyahu: Palestinos valstybė būtų Izraelio savižudybė
Izraelio premjeras savo kalboje kategoriškai atmetė palestiniečių valstybingumą ir tiems delegatams, kurie liko salėje, sakė, jog palestiniečių valstybė prilygtų jo šalies savižudybei.
„Izraelis neleis jums kišti mums į gerklę teroristinės valstybės. Nevykdysime valstybės savižudybės todėl, kad jūs neturite drąsos stoti prieš priešišką žiniasklaidą ir antisemitines gaujas, reikalaujančias Izraelio kraujo“, – pareiškė jis.
Neigė genocidą ir bado kaip karo metodo naudojimą Gazos Ruože
Jis taip pat neigė kaltinimus dėl genocido Gazos Ruože ir bado kaip karo metodo naudojimo, tvirtindamas, kad Izraelis iš tikrųjų maitina nuniokotos palestiniečių teritorijos gyventojus.
„Tie, kas skleidžia skandalingus genocido šmeižtus apie Izraelį, nėra geresni už tuos, kurie viduramžiais skleidė skandalingus šmeižtus apie žydus“, – sakė B. Netanyahu.
Be to, B. Netanyahu pareiškė, kad jo šalis „sutriuškino didžiąją dalį“ ginkluotos palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ „teroro mašinos“ ir siekia kuo greičiau užbaigti šį darbą.
Kalba transliuota Gazos ruože
Prieš B. Netanyahu kalbą premjero kanceliarija pranešė, kad buvo duoti nurodymai Izraelio valdomoje Gazos ruožo teritorijoje garsiakalbius, kad kalba būtų transliuojama ir ten esantiems žmonėms.
Kiek vėliau „Telegram“ kanalas „Clash Report“ išplatino nuotraukas, kaip ši transliacija atrodė.
