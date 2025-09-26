Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose – pustuštėje salėje

2025-09-26 17:36 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-09-26 17:36

Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu penktadienį pasirodžius ant Jungtinių Tautų (JT) pakylos, iš salės masiškai išėjo dalis delegacijų, bet jo šalininkų sveikinimo šūksnių taip pat netrūko. 

Benjamino Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose (nuotr. SCANPIX)
9

Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu penktadienį pasirodžius ant Jungtinių Tautų (JT) pakylos, iš salės masiškai išėjo dalis delegacijų, bet jo šalininkų sveikinimo šūksnių taip pat netrūko. 

2

Benjamino Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Benjamino Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose

B. Netanyahu pradėjus savo kalbą, delegatai buvo įspėti laikytis tvarkos.

Tai pirmoji šios dienos kalba kasmetinėje JT Generalinėje Asamblėjoje. 

Netanyahu: Palestinos valstybė būtų Izraelio savižudybė

Izraelio premjeras savo kalboje kategoriškai atmetė palestiniečių valstybingumą ir tiems delegatams, kurie liko salėje, sakė, jog palestiniečių valstybė prilygtų jo šalies savižudybei.

Izraelis neleis jums kišti mums į gerklę teroristinės valstybės. Nevykdysime valstybės savižudybės todėl, kad jūs neturite drąsos stoti prieš priešišką žiniasklaidą ir antisemitines gaujas, reikalaujančias Izraelio kraujo“, – pareiškė jis.

Neigė genocidą ir bado kaip karo metodo naudojimą Gazos Ruože

Jis taip pat neigė kaltinimus dėl genocido Gazos Ruože ir bado kaip karo metodo naudojimo, tvirtindamas, kad Izraelis iš tikrųjų maitina nuniokotos palestiniečių teritorijos gyventojus. 

„Tie, kas skleidžia skandalingus genocido šmeižtus apie Izraelį, nėra geresni už tuos, kurie viduramžiais skleidė skandalingus šmeižtus apie žydus“, – sakė B. Netanyahu.

Be to, B. Netanyahu pareiškė, kad jo šalis „sutriuškino didžiąją dalį“ ginkluotos palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ „teroro mašinos“ ir siekia kuo greičiau užbaigti šį darbą. 

Kalba transliuota Gazos ruože

Prieš B. Netanyahu kalbą premjero kanceliarija pranešė, kad buvo duoti nurodymai Izraelio valdomoje Gazos ruožo teritorijoje garsiakalbius, kad kalba būtų transliuojama ir ten esantiems žmonėms.

Kiek vėliau „Telegram“ kanalas „Clash Report“ išplatino nuotraukas, kaip ši transliacija atrodė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Flotilė
Flotilė, kuri bando pralaužti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą, buvo atakuota dronų (8)
Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)
Izraelio kariuomenė: iš Gazos miesto pabėgo apie pusė milijono palestiniečių (3)
Izraelio kariuomenė: Vakarų Krante nukautas svarbus „Islamo džihado“ vadas
Izraelis atidarė naują laikiną evakuacijos maršrutą Gazos miesto gyventojams
Trys šalys pripažino Palestiną (tv3.lt koliažas)
Liuksemburgas ketina pripažinti Palestinos valstybę (1)

Vietoje suimt šito kraugerio nesugebėjo?
Vietoje suimt šito kraugerio nesugebėjo?
2025-09-26 17:56
?!?!?!?!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
