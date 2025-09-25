Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu lėktuvas į JT Generalinę Asamblėją skrido neįprastu maršrutu

2025-09-25 15:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 15:44

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu lėktuvas ketvirtadienį į Niujorką skrido neįprastu maršrutu – pakeliui į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją jis lanku aplenkė kelias Europos šalis.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu lėktuvas ketvirtadienį į Niujorką skrido neįprastu maršrutu – pakeliui į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją jis lanku aplenkė kelias Europos šalis.

0

Nors Prancūzija leido Izraeliui naudotis savo oro erdve, vienas Prancūzijos diplomatinis šaltinis AFP sakė, kad skrydžio sekimo duomenys parodė, jog B. Netanyahu lėktuvas vietoj to pasirinko skristi piečiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis kirto Graikiją ir Italiją, tada pasuko į pietus per Gibraltaro sąsiaurį, o paskui nuskrido per Atlantą.

Didžioji Britanija, Prancūzija ir Portugalija buvo tarp grupės šalių, šią savaitę pripažinusių Palestinos valstybę, o B. Netanyahu šiam žingsniui griežtai priešinasi. Airija ir Ispanija apie Palestinos pripažinimą paskelbė dar gegužę.

Tuo tarpu Izraelio žiniasklaida pranešė, kad B. Netanyahu lėktuvas aplenkė Romos statutą pasirašiusias šalis, kurios avarinio nusileidimo atveju galėtų imtis vykdyti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) išduotą arešto orderį.

TBT lapkričio mėnesį išdavė B. Netanyahu ir jo buvusio gynybos ministro Yoavo Gallanto arešto orderius dėl įtarimų per Izraelio karinį puolimą Gazos Ruože vykdžius karo nusikaltimus.

Ispanija, vykdydama platesnio masto pastangas spausti Izraelį, kad šis nutrauktų karą, praėjusią savaitę paskelbė, kad rems TBT tyrimą, ir sudarė grupę, kuri tirs įtariamus žmogaus teisių pažeidimus Gazos Ruože.

B. Netanyahu penktadienį turėtų kreiptis į JT Generalinę Asamblėją. Kitą savaitę Baltuosiuose rūmuose jis taip pat ketina susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

