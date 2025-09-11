Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu atmetė palestiniečių valstybės atsiradimo galimybę

2025-09-11 20:33 / šaltinis: BNS
2025-09-11 20:33

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį kalbėdamas per didelio gyvenviečių projekto okupuotame Vakarų Krante pasirašymo ceremoniją, atmetė palestiniečių valstybės atsiradimo galimybę.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį kalbėdamas per didelio gyvenviečių projekto okupuotame Vakarų Krante pasirašymo ceremoniją, atmetė palestiniečių valstybės atsiradimo galimybę.

0

„Mes įvykdysime savo pažadą, kad Palestinos valstybės nebus, ši vieta priklauso mums“, – pareiškė premjeras per renginį Izraelio nausėdijoje, esančioje į rytus nuo Jeruzalės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Saugosime savo paveldą, žemę ir saugumą (...). Padvigubinsime miesto gyventojų skaičių“, – pridūrė premjeras. 

Šį renginį iš Izraelio okupuoto Vakarų Kranto transliavo B. Netanyahu biuras. 

Izraelis jau seniai turi ambicijų statyti nausėdijas maždaug 12 kv. km teritorijoje į rytus nuo Jeruzalės, dar žinomoje kaip E1, tačiau dėl tarptautinio pasipriešinimo šis planas buvo daug metų įšaldytas.

Kritikai teigia, kad ši nausėdija taps kliūtimi sukurti vientisą Palestinos valstybę su sostine Rytų Jeruzalėje.

Pagal tarptautinę teisę visos Izraelio nausėdijos Vakarų Krante, okupuotame nuo 1967 metų, laikomos neteisėtomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos turi Izraelio leidimą planuoti jų statybą.

Praėjusį mėnesį Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas parėmė planus statyti apie 3,4 tūkst. namų itin jautriame žemės sklype, esančiame tarp Jeruzalės ir Izraelio Maale Adumimo nausėdijos.

Kiek anksčiau Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas  įspėjo, kad namų izraeliečiams statyba šioje vietoje padarys galą viltims rasti dviejų valstybių sprendimą Izraelio ir palestiniečių konfliktui.

Neskaitant Rytų Jeruzalės, Vakarų Krante gyvena apie 3 mln. palestiniečių ir apie 500 tūkst. Izraelio naujakurių.

