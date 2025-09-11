Benjaminas Netanyahu atmetė palestiniečių valstybės atsiradimo galimybę

„Mes įvykdysime savo pažadą, kad Palestinos valstybės nebus, ši vieta priklauso mums“, – pareiškė premjeras per renginį Izraelio nausėdijoje, esančioje į rytus nuo Jeruzalės.
„Saugosime savo paveldą, žemę ir saugumą (...). Padvigubinsime miesto gyventojų skaičių“, – pridūrė premjeras.
Šį renginį iš Izraelio okupuoto Vakarų Kranto transliavo B. Netanyahu biuras.
Izraelis jau seniai turi ambicijų statyti nausėdijas maždaug 12 kv. km teritorijoje į rytus nuo Jeruzalės, dar žinomoje kaip E1, tačiau dėl tarptautinio pasipriešinimo šis planas buvo daug metų įšaldytas.
Kritikai teigia, kad ši nausėdija taps kliūtimi sukurti vientisą Palestinos valstybę su sostine Rytų Jeruzalėje.
Pagal tarptautinę teisę visos Izraelio nausėdijos Vakarų Krante, okupuotame nuo 1967 metų, laikomos neteisėtomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos turi Izraelio leidimą planuoti jų statybą.
Praėjusį mėnesį Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas parėmė planus statyti apie 3,4 tūkst. namų itin jautriame žemės sklype, esančiame tarp Jeruzalės ir Izraelio Maale Adumimo nausėdijos.
Kiek anksčiau Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas įspėjo, kad namų izraeliečiams statyba šioje vietoje padarys galą viltims rasti dviejų valstybių sprendimą Izraelio ir palestiniečių konfliktui.
Neskaitant Rytų Jeruzalės, Vakarų Krante gyvena apie 3 mln. palestiniečių ir apie 500 tūkst. Izraelio naujakurių.
