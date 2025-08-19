Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzija po Benjamino Netanyahu laiško sako, kad jai nereikia „pamokų“ apie antisemitizmą

2025-08-19 21:15 / šaltinis: BNS
2025-08-19 21:15

Prancūzijai „nėra ko mokytis kovos su antisemitizmu srityje“, antradienį pareiškė šalies Europos reikalų ministras po to, kai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną  antisemitizmo kurstymu.

2

„Norėčiau labai aiškiai ir labai tvirtai pasakyti, kad šis antisemitizmo klausimas, kuris nuodija mūsų Europos visuomenes, negali būti išnaudojamas“, – sakė Benjaminas Haddadas  televizijai BFMTV.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio ministras pirmininkas laiške, su kuriuo antradienį susipažino naujienų agentūra AFP, sukritikavo E. Macroną, apkaltinęs Prancūzijos lyderį, kad jo sprendimas pripažinti palestiniečių valstybę kursto antisemitizmą.

E. Macronas liepos pabaigoje pareiškė, kad jo šalis oficialiai pripažins Palestinos valstybę per rugsėjį vyksiantį Jungtinių Tautų (JT) susitikimą, sukėlęs Izraelio pasipiktinimą.

Laiške E. Macronui B. Netanyahu teigė, kad po šio prezidento pareiškimo Prancūzijoje „smarkiai padaugėjo“ antisemitizmo apraiškų.

„Jūsų raginimas sukurti palestiniečių valstybę tik kursto šią antisemitinę ugnį. Tai ne diplomatija, tai nuolaidžiavimas. Tai atlygis už „Hamas“ teroro aktus, kuris sustiprina „Hamas“ atsisakymą išlaisvinti įkaitus, drąsina tuos, kurie grasina Prancūzijos žydams, ir kursto neapykantą žydams, dabar siautėjančią jūsų gatvėse“, – parašė laiške B. Netanyahu.

Izraelio premjeras paragino E. Macroną kovoti su antisemitizmu Prancūzijoje, sakydamas, kad jis turi „silpnumą pakeisti veiksmais, o nuolaidžiavimą – ryžtu“.

