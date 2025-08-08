Netanyahu kritikuoja Vokietijos sprendimą stabdyti ginklų tiekimą į Izraelį

„Užuot parėmusi teisėtą Izraelio karą prieš „Hamas“ grupuotę, kuri įvykdė siaubingiausią išpuolį prieš žydų tautą nuo holokausto, Vokietija atlygina „Hamas“ už terorizmą įvesdama ginklų embargą Izraeliui“, – teigiama pranešime. B. Netanyahu pabrėžė, kad Izraelio tikslas yra ne perimti Gazos Ruožą, o išvaduoti Gazos Ruožą nuo „Hamas“ bei sudaryti sąlygas ten dirbti taikiai vyriausybei.
F. Merzas penktadienį paskelbė, kad Vokietija sustabdys karinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože, eksportą į Izraelį. Taip jis reagavo į Izraelio planą perimti Gazos miesto kontrolę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!