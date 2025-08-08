Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu kritikuoja Vokietijos sprendimą stabdyti ginklų tiekimą į Izraelį

2025-08-08 21:03 / šaltinis: BNS
2025-08-08 21:03

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino Vokietiją, kad ši savo sprendimu iš dalies stabdyti ginklų eksportą į Izraelį apdovanoja islamistinę „Hamas“ organizaciją. Jis savo nusivylimą pareiškęs per pokalbį su federaliniu kancleriu Friedrichu Merzu, pranešė B. Netanyahu biuras.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino Vokietiją, kad ši savo sprendimu iš dalies stabdyti ginklų eksportą į Izraelį apdovanoja islamistinę „Hamas“ organizaciją. Jis savo nusivylimą pareiškęs per pokalbį su federaliniu kancleriu Friedrichu Merzu, pranešė B. Netanyahu biuras.

REKLAMA
0

„Užuot parėmusi teisėtą Izraelio karą prieš „Hamas“ grupuotę, kuri įvykdė siaubingiausią išpuolį prieš žydų tautą nuo holokausto, Vokietija atlygina „Hamas“ už terorizmą įvesdama ginklų embargą Izraeliui“, – teigiama pranešime. B. Netanyahu pabrėžė, kad Izraelio tikslas yra ne perimti  Gazos Ruožą, o išvaduoti Gazos Ruožą nuo „Hamas“ bei sudaryti sąlygas ten dirbti taikiai vyriausybei.

F. Merzas penktadienį paskelbė, kad Vokietija sustabdys karinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože, eksportą į Izraelį. Taip jis reagavo į Izraelio planą perimti Gazos miesto kontrolę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų