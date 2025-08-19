Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Benjaminas Netanyahu Australijos premjerą pavadino silpnu politiku

2025-08-19 14:20 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 14:20

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį savo Australijos kolegą Anthony Albanese'į pavadino silpnu politiku, tęsiantis šių dviejų valstybių ginčui dėl Kanberos ketinimo pripažinti palestiniečių valstybę. 

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

