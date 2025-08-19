Benjaminas Netanyahu Australijos premjerą pavadino silpnu politiku

„Istorija prisimins Albanese'į tokį, koks jis ir yra: kaip silpną politiką, išdavusį Izraelį ir apleidusį Australijos žydus“, – rašoma oficialioje B. Netanyahu biuro socialinio tinklo „X“ paskyroje.
Australijos ministras pirmininkas praėjusią savaitę pareiškė, kad Kanbera rugsėjį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pripažins Palestinos valstybę.
Kelios šalys, įskaitant Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Kanadą, jau anksčiau paskelbė apie planus rugsėjį pripažinti palestiniečių valstybę.
