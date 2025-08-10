Po sprendimo dėl Gazos Izraelio premjeras sekmadienį rengia spaudos konferenciją

Ši spaudos konferencija bus pirmasis jo susitikimas su tarptautine spauda po to, kai penktadienį jo saugumo kabinetas priėmė sprendimą išplėsti karą Gazos Ruože ir perimti Gazos miesto kontrolę.
JT Saugumo Taryba rengia skubų posėdį dėl Izraelio plano užimti Gazos miestą
JT Saugumo Taryba sekmadienį renkasi į neeilinį posėdį aptarti Izraelio ketinimų užimti ir okupuoti Gazos miestą.
Penktadienį Izraelio saugumo kabineto patvirtintas planas sukėlė tarptautinį pasipiktinimą. JT generalinis sekretorius António Guterresas pavadino jį „pavojingu 22 mėnesius trunkančio karo Gazos Ruože eskalavimu“.
JT Saugumo Tarybos narės iš Europos – Danija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Slovėnija – paragino surengti skubų posėdį Niujorke.
Pasak nepriklausomos naujienų svetainės „Security Council Report“, visos Saugumo Tarybos narės, išskyrus JAV, pritarė šiam pasiūlymui.
Posėdyje, kuris prasidės 10 val. ryto (14.00 val. Grinvičo laiku), valstybės narės keisis nuomonėmis, o JT pranešėjai turėtų išdėstyti galimas pagrindinio Gazos miesto užėmimo pasekmes.
Po Izraelio sprendimo Vokietija, JK, Italija, Naujoji Zelandija ir Australija kartu atmetė planus perimti Gazos miesto kontrolę. Jų užsienio reikalų ministerijų pareiškime perspėjama, kad puolimas dar pablogins humanitarinę krizę, sukels pavojų įkaitų gyvybėms ir gali lemti masinį civilių gyventojų išstūmimą.
Šalys teigė, kad dviejų valstybių sprendimas tebėra vienintelis kelias į ilgalaikę taiką tarp izraeliečių ir palestiniečių.
