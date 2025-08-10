Izraelio kraštutiniai dešinieji spaudžia premjerą imtis griežtesnių priemonių prieš „Hamas“

Šis jų raginimas pasigirdo prieš sekmadienį numatyta Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio premjero siekio užimti Gazos miestą.
22 mėnesius trunkantis karas Gazos Ruože suskaldė Izraelio visuomenę: vieni ragina užbaigti konfliktą ir susitarti dėl įkaitų išlaisvinimo, kiti teigia, kad žydų valstybė turi kovoti tol, kol „Hamas“ bus nugalėta visiems laikams.
Diskusijos suintensyvėjo po to, kai Izraelio ministro pirmininko saugumo kabinetas penktadienį paskelbė apie planus išplėsti konfliktą ir okupuoti Gazos miestą.
Šeštadienio vakarą tūkstančiai žmonių Tel Avive išėjo į gatves protestuoti prieš šį sprendimą.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas (Bezalelis Smotričas) internete paskelbė vaizdo įrašą, kuriame B. Netanyahu sprendimą dėl Gazos Ruožo pavadino vidutinišku.
„Premjeras ir ministrų kabinetas pasidavė silpnumui. Emocijos nugalėjo protą, ir jie vėl nusprendė daryti tą patį – pradėti karinę operaciją, kurios tikslas yra ne ryžtinga pergalė, o veikiau daryti ribotą spaudimą „Hamas“, kad būtų pasiektas dalinis susitarimas dėl įkaitų“, – sakė ministras.
„Jie nusprendė dar kartą pakartoti tą patį požiūrį ir pradėti karinę operaciją, kuria nesiekiama ryžtingo sprendimo“, – pridūrė jis.
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų B. Netanyahu kabineto nariai, tarp jų ir B. Smotrichas, per visą karą išlaikė didelę įtaką premjero koalicinėje vyriausybėje.
Jų parama laikoma itin svarbia, kad parlamente susidarytų bent 61 mandato dauguma.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras sekmadienį radijui KAN pareiškė: „Pergalę pasiekti įmanoma. Aš noriu visos Gazos perkėlimo ir kolonizacijos. Šis planas nekels pavojaus kariams.“
