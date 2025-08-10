Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu: Izraelis nesiekia okupuoti Gazos Ruožo

2025-08-10 17:13 / šaltinis: BNS
2025-08-10 17:13

 Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad jo vyriausybė neketina okupuoti Gazos Ruožo, ir pažadėjo sukurti saugius koridorius patekti humanitarinei pagalbai.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

 Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad jo vyriausybė neketina okupuoti Gazos Ruožo, ir pažadėjo sukurti saugius koridorius patekti humanitarinei pagalbai.

Penktadienį jo saugumo kabinetas paskelbė apie sprendimą išplėsti karą palestiniečių anklave ir perimti Gazos miesto kontrolę.

Šis sprendimas sukėlė pasipiktinimo bangą visame pasaulyje.

„Mūsų tikslas – ne okupuoti Gazos (Ruožą), o įsteigti Ruože civilinę administraciją, nesusijusią nei su„Hamas“, nei su Palestiniečių autonomija“, – spaudos konferencijoje teigė premjeras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes nustatysime saugius koridorius, kuriais Gazos Ruože bus galima gabenti ir skirstyti pagalbą“, – sakė jis.

Izraelio ministras pirmininkas teigė, kad planas dėl Gazos miesto užėmimo yra „geriausias būdas užbaigti šį karą“.

„Tai yra geriausias būdas užbaigti šį karą ir geriausias būdas jį užbaigti greitai“, – sakė premjeras.

