Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu: Palestinos valstybės sukūrimas keltų pavojų Izraelio išlikimui

2025-09-21 15:35 / šaltinis: BNS
2025-09-21 15:35

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad Palestinos valstybės sukūrimas keltų pavojų Izraelio išlikimui, žadėdamas kitą savaitę Jungtinėse Tautose (JT) pasipriešinti tokioms pastangoms.

Palestinos palaikymo protestas Egipte (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad Palestinos valstybės sukūrimas keltų pavojų Izraelio išlikimui, žadėdamas kitą savaitę Jungtinėse Tautose (JT) pasipriešinti tokioms pastangoms.

„Taip pat turėsime kovoti tiek JT, tiek visose kitose arenose su į mus nukreipta melaginga propaganda ir raginimais įkurti Palestinos valstybę, kurie keltų pavojų mūsų egzistavimui ir būtų absurdiškas atlygis už terorizmą“, – savo kabinetui sakė B. Netanyahu.

„Tarptautinė bendruomenė tai iš mūsų išgirs artimiausiomis dienomis“, – pridūrė jis. 

