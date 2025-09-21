Benjaminas Netanyahu: Palestinos valstybės sukūrimas keltų pavojų Izraelio išlikimui

„Taip pat turėsime kovoti tiek JT, tiek visose kitose arenose su į mus nukreipta melaginga propaganda ir raginimais įkurti Palestinos valstybę, kurie keltų pavojų mūsų egzistavimui ir būtų absurdiškas atlygis už terorizmą“, – savo kabinetui sakė B. Netanyahu.
„Tarptautinė bendruomenė tai iš mūsų išgirs artimiausiomis dienomis“, – pridūrė jis.
