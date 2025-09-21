Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu: nebus jokios Palestinos valstybės

2025-09-21 19:14 / šaltinis: BNS
2025-09-21 19:14

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį kreipdamasis į Britanijos, Australijos ir Kanados lyderius, pripažinusius palestiniečių valstybingumą, pareiškė, kad jokios Palestinos valstybės nebus.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį kreipdamasis į Britanijos, Australijos ir Kanados lyderius, pripažinusius palestiniečių valstybingumą, pareiškė, kad jokios Palestinos valstybės nebus.

37

„Turiu aiškią žinią tiems lyderiams, kurie pripažįsta Palestinos valstybę po siaubingų spalio 7 dienos žudynių: jūs skiriate didžiulį atlygį terorizmui“, – sakė jis.

„Ir turiu jums dar vieną žinią: to nebus. Į vakarus nuo Jordano upės nebus įkurta jokia Palestinos valstybė“, – teigė Izraelio premjeras.

Jungtinė Karalystė (JK), Australija bei Kanada anksčiau sekmadienį pareiškė, kad nuo šiol oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę.

Londonas sakė, kas šiuo sprendimu nori „atgaivinti taikos viltį palestiniečiams ir izraeliečiams bei dviejų valstybių sprendimą“.

Tikimasi, kad Prancūzija ir kitos šalys paseks jų pavyzdžiu kasmetinėje Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, kuri prasideda pirmadienį Niujorke.

