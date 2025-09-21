Benjaminas Netanyahu: nebus jokios Palestinos valstybės

„Turiu aiškią žinią tiems lyderiams, kurie pripažįsta Palestinos valstybę po siaubingų spalio 7 dienos žudynių: jūs skiriate didžiulį atlygį terorizmui“, – sakė jis.
„Ir turiu jums dar vieną žinią: to nebus. Į vakarus nuo Jordano upės nebus įkurta jokia Palestinos valstybė“, – teigė Izraelio premjeras.
Jungtinė Karalystė (JK), Australija bei Kanada anksčiau sekmadienį pareiškė, kad nuo šiol oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę.
Londonas sakė, kas šiuo sprendimu nori „atgaivinti taikos viltį palestiniečiams ir izraeliečiams bei dviejų valstybių sprendimą“.
Tikimasi, kad Prancūzija ir kitos šalys paseks jų pavyzdžiu kasmetinėje Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, kuri prasideda pirmadienį Niujorke.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!