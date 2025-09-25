Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis penktadienį atidarys vienintelę sienos perėją tarp okupuoto Vakarų Kranto ir Jordanijos

2025-09-25 18:37
2025-09-25 18:37

Palestiniečių pareigūnai nurodė, kad penktadienį Izraelis vėl atidarys vienintelę sienos perėją tarp žydų valstybės okupuoto Vakarų Kranto ir Jordanijos. 

Izraelis penktadienį atidarys vienintelę sienos perėją tarp okupuoto Vakarų Kranto ir Jordanijos

Palestiniečių pareigūnai nurodė, kad penktadienį Izraelis vėl atidarys vienintelę sienos perėją tarp žydų valstybės okupuoto Vakarų Kranto ir Jordanijos. 

0

Šis punktas, oficialiai vadinamas Allenby perėja, praėjusią savaitę buvo uždaryta po to, kai pasienio teritorijoje per išpuolį žuvo du izraeliečiai.

Palestiniečių sienų tarnyba išplatintame pareiškime nurodė, kad Allenby perėja veiklą abiem kryptimis atnaujins penktadienį.

Šis punktas yra vienintelis kelias palestiniečiams iš Vakarų Kranto, aplenkiant Izraelį, kuris šią teritoriją okupuoja nuo 1967 metų. 

Izraelio oro uostų valdyba patvirtino šią informaciją, tačiau pridūrė, kad nuo penktadienio perėja veiks įprastomis valandomis tik keleiviams.

Praėjusią savaitę Jordanijos ir Izraelio okupuoto Vakarų Kranto pasienio punkte jordanietis nužudė Izraelio karį ir civilinės administracijos rezervo karininką, ir buvo neutralizuotas. 

Izraelio užsienio reikalų ministerija ir kariuomenė teigia, kad mirtiną incidentą surengęs vyras buvo sunkvežimio vairuotojas iš Jordanijos, gabenęs humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą. 

