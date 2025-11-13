Oficialiai paskelbta, kad Joaną Penarroyą keičiaXavieras Pascualis, kuris pasirašė sutartį iki 2028 metų. Anksčiau buvo skelbta, kad specialistas pasirengęs sutikti su mažesniu atlyginimu, jeigu būtų matomas kaip ilgalaikis projektas ir leistų dar šiame sezone pasikviesti du aukšto lygio žaidėjus.
Pridedama, kad artimiausias dvejas rungtynes X.Pascualio prie vairo dar nematysime – su Bolonijos „Virtus“ ir Ispanijos lygoje prieš Vitorijos „Baskonia“ ekipą treniruos asistentas Inigo Zorzano, kuris atvyksta į štabą.
53-ejų X.Pascualis 2010 m. su „Barca“ laimėjo Eurolygą, o komandą treniravo 2008–2016 m. 2004–2005 m. dirbo klubo jaunimo sistemoje, o 2005–2008 m. užėmė pagrindinės ekipos asistento pareigas.
2020–2025 m. strategas dirbo teroristinės Rusijos Sankt Peterburgo „Zenit“ klube ir liko jame nepaisant to, kad rusai pradėjo karą Ukrainoje.
