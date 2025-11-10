 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė Raudondvaryje kovos Europos čempionato atrankos turnyre

2025-11-10 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 15:29

Lietuvos vaikinų U19 rinktinė šią savaitę pradės pasirodymą Europos vaikinų čempionato turnyre, kuris vyks Raudondvario stadione.

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė | futbolas.lt nuotr.

0

Turnyre dalyvaus Lietuvos, Anglijos, Škotijos ir Latvijos devyniolikmečių rinktinės. Jos po kartą sužais tarpusavyje, pirmas dvi vietas užėmusios komandos žengs į kitą etapą ir pavasarį pratęs kovą dėl vietos pagrindiniame čempionato etape.

Įėjimas į visas turnyro rungtynes bus nemokamas, Lietuvos rinktinės rungtynes tiesiogiai rodys portalas LRT.lt.

Pažįstamų vardų išvysime ir Anglijos rinktinėje. Jai šiame turnyre atstovaus lietuvių kilmės žaidėjai, Anglijoje tobulėjantys Divine`as Mukasa ir Airidas Golambeckis, taip pat stipriausioms Anglijos komandoms priklausantys žaidėjai.

Lietuvos rinktinės sudėtis atrankos turnyrui:

Vartininkai

Kristupas Čepulis („Wolfsberger“ AC, Austrija)

Ernestas Lysionok („Genoa“, Italija)

Ugnius Semaška (BFA)

Gynėjai

Arminas Ališauskas („Oskarshams AIK“, Švedija)

Dovydas Balsys (FK „Panevėžys“)

Edgaras Bierontas (FA „Šiauliai“)

Matas Klimas („Brentford FC“, Anglija)

Oskar Pukelis („AIK FF“, Švedija)

Armandas Raudonis („IFK Värnamo“, Švedija)

Jugas Turčinskas („Be1“)

Saugai

Matas Ambrazaitis (FK „Banga“)

Felipe Barrenechea Acuna („CA Penarol“, Urugvajus)

Adomas Buikus („Bologna FC“, Italija)

Grant Emerhi („New England Revolution“, JAV)

Dovas Grudzinskas („FC Liefering“, Austrija)

Brooklyn Leipus („Swindon Supermarine“, Anglija)

Skirmantas Paukštys („S. Monopoli 1966“, Italija)

Nojus Petkus (FK „TransINVEST“)

Dominykas Taučas („Valencia CF“, Ispanija)

Puolėjai

Nedas Garbaliauskas (FA „Šiauliai“)

Donatas Jermakovas („Linfield FC“, Š. Airija)

Visas turnyro tvarkaraštis:

Lapkričio 12 diena (trečiadienis)

12.00 val. Latvija – Škotija

18.00 val. Anglija – Lietuva

Lapkričio 15 diena (šeštadienis)

12.00 val. Anglija – Latvija

18.00 val. Škotija – Lietuva

Lapkričio 18 diena (antradienis)

12.00 val. Škotija – Anglija

18.00 val. Lietuva – Latvija

