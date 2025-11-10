 
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
FutbolasLT_S05E11: Galutinės A lygos vietos. Plona riba nuo mirties. Rinktinėje liekantis Jankauskas

2025-11-10 15:02
2025-11-10 15:02

Prabėgus porai dienų po paskutinių 2025 metų A lygos rungtynių, pirmadienio ryte į TV3 studiją susirinkusi „FutbolasLT“ komanda apžvelgė galutinę komandų rikiuotę bei išskyrė kertinius sėkmingo arba nesėkmingo pasirodymo momentus. Vienbalsiai buvo nutarta, kad gerąja prasme labiausiai nustebino – „Sūduva“, blogąja prasme – „Dainava“.

FutbolasLT | Sportas.lt nuotr.

0

Išrinkus paskutiniojo turo tris naudingiausius žaidėjus, rubrikoje „Europos futsal čempionato belaukiant“ buvo pakalbintas Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Išreiškęs viltį, kad nepasikartos penkerių metų senumo istorija, kai dėl COVID-19 apribojimų FIFA pasaulio futsal čempionate nesulaukta norimo sirgalių skaičiaus, prezidentas atsakė ir į kelis klausimus apie Lietuvos futbolo rinktinę bei jos trenerį Edgarą Jankauską.

Dar vienas skambutis laukė Lietuvos paplūdimio rinktinės vyriausiajam treneriui Aivarui Meškiniui, kuris praėjusią savaitę Širvintose su „Akto“ komanda žaidė kontrolines futsal rungtynes prieš „VGTU Vilkus“. Po rungtynių Aivarui, susmukus komandos draugui, teko imtis neįprasto paramediko vaidmens, iki kol atvyko greitosios pagalbos automobilis.

„Patirtis liks visam gyvenimui. Nenorėčiau to kartoti ir nelinkėčiau niekam“, - prabėgus kelioms dienoms po įvykio kalbėjo A. Meškinis.

Kaip įprasta, paskutinėje laidos rubrikoje buvo atsakinėjama į žiūrovų klausimus, o A lygos simbolinę rinktinę buvo pažadėta sudėlioti jau būsimame epizode.

