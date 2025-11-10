LFF sprendimas: rungtynės su Izraeliu – be žiūrovų

Kaip teigė E. Stankevičius, buvo ieškomas ir kitas varžovas, ir diskutuojama su įvairiomis organizacijomis, tarp kurių ir policija, apsauga ar „Vyčio tribūna“, o galiausiai buvo priimtas sprendimas išvengti bet kokių provokacijų ir rungtyniauti be žiūrovų.
„Ši savaitė yra paskutinė rinktinių savaitė, paskutinė namų rungtynių savaitę ir pabaigsime šių metų atranką į pasaulio čempionatą. Turime planuotas draugiškas rungtynes ketvirtadienį prieš Izraelį. Ilgai rinkomės tą varžovą, todėl pradėsiu nuo priešistorės.
Praėjusiais metais, kai sužinojome, su kuo teks varžytis pasaulio čempionato atrankoje, reikėjo surasti su kuo žaisti dvi draugiškas oficialias rungtynes, nes turime įsipareigojimus bei turime 10 rungtynių intervalą, kurį turime įgyvendinti per kalendorinius metus. Reikėjo surasti varžovą, o Europoje to pasirinkimo didelio nebuvo.
Pirminiame etape iki Izraelio turėjome pasiūlymą žaisti išvykos rungtynes su Šiaurės Makedonija, bet logistiškai nėra tikslo ten skristi ir Šiaurės Makedonijoje žaisti namų rungtynes bei turėti ciklo pabaigą Olandijoje. Liko keletas mažesnių šalių, bet San Marinas susitarė su Andora, o iš Europos šalių liko Izraelis, su kuriuo ir buvo preliminariai sutarta.
Ta politinė situacija tuo metu buvo kitokia, nei prieš 2-3 ar 4 mėnesius. Ta situacija neramino, galvojome apie rungtynių pakeitimą, turėjome keletą pasiūymų iš Afrikos, nes tikrai norėjome turėti paskutiniąsias rungtynes namuose. Deja, su Afrikos komandomis kažko ypatingo susitarti nepasisekė arba buvo prašymas laukti iki paskutinės minutės.
Buvo išlindusi opcija žaisti su Grenlandija, bet ji neseniai žaidė su viena valstybe, su kuria mes nebendradarbiaujame, tai teko ir šios minties atsisakyti. Per UEFA prizmę irgi nebuvo didelių stresinių situacijų, buvo pasiūlymas perkelti rungtynes į neutralią aikštelę, bet to nenorėjome daryti. Po visų pasitarimų, susitikimų su policija, apsaugos atstovais, savivaldybe, su „Vyčio tribūnos“ atstovais, šiandien buvo priimtas sprendimas daryti rungtynes už uždarų durų. Bus oficialios delegacijos, bet yra tam tikras žmonių sąrašas, kurie stebės gyvai, o kitus pakviesime stebėti per televiziją.
Vieni palaiko vieną pusę, kiti – kitą. Žinome, kad ir Kaune buvo išduotas leidimas piketui, kuris, tikiu, vyks prieš rungtynes. Buvo tam tikrų indikacijų iš policijos ir apsaugos, kad gali būti atsinešami tam tikri baneriai, vėliavos, plėšoma, bandoma deginti ir t.t. Nesinorėjo nuskambėti Europoje dėl rungtynių pravedimo neužtikrinimo ir t.t. „Vyčio tribūnoje“ irgi nuomonės išsiskyrė, bet buvo kalbama, kad organizuoto palaikymo nebus. O jeigu nėra organizuoto palaikymo, kuris mums ypatingai svarbus.. Daryti rungtynes, kai neturi savo pagrindinio užnugario – „Vyčio tribūnos“.. Buvo priimtas toks sprendimas, kad žaisime be žiūrovų“, – pasakojo E. Stankevičius.
– Koks Izraelio atstovų šios situacijos matymas?
– Iš jų pusės nebuvo jokių ultimatumų, ar kažkokių pageidavimų. Jų pagrindinis tikslas, jog būtų užtikrintas jų saugumas. Jie atsiveža savo apsaugos komandą, mūsų pareigūnai irgi padarys viską, kad jie jaustųsi saugiai ir užtikrintai. Įsivertinus visą bendrą situaciją, žinome apie piketą, apie vėliavas, buvo priimtas sprendimas.
„Vyčio tribūnoje“ taip pat nebuvo vieningos nuomonės, bet buvo nuspręsta, jog palaikymo šiose rungtynėse nebus. Bilietų irgi buvo parduota gal apie 200, nėra ką slėpti, žmonės reiškia išreiškia savo poziciją ir mes turime reaguoti.
– Ar nebuvo minties kelti rungtynes į kitą stadioną?
– Iš finansinės pusės gal ir būtų variantas, bet tokiu metu neturime tokios žolės. O žaisti rinktinei ant dirbtinės dangos nesinorėjo. Kad ir už uždarų durų, bet norisi, kad rinktinė žaistų geriausiame stadione.
Įsigijusieji bilietus į šias rungtynes galės atsiimti pinigus nuo šiandien, lapkričio 10 dienos. Bilietų grąžinimas vyks KAKAVA.LT bilietų platinimo platformoje. Bilietų pirkėjai gaus visą reikiamą informaciją apie grąžinimo tvarką.
Po šių rungtynių lietuvių laukia kelionė į Amsterdamą, kur lapkričio 17 dieną Edgaro Jankausko auklėtiniai sužais paskutines pasaulio čempionato atrankos ciklo rungtynes su grupės favorite – Nyderlandų rinktine.
